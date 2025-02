Ledecké přísně tajný přítel: Boj i v lásce

S trochou nadsázky se dá říct, že s Ester není snadné chodit, když je tak rychlá! Bývalý profesionální tenista Robin Staněk (30) ji dohnal. Jenom se spolu moc neukazují...

„Ano, jsem zadaná,“ řekla Blesku česká zimní obojživelnice už během roku 2021. Ale že je to právě Staněk, který byl na tenisovém žebříčku ATP nejvýš na 258. místě, prasklo až během olympijských her 2022 v Pekingu. Po skoro až detektivní práci, neboť Ester svou lásku úzkostlivě tajila – a dosud tají – před světem.

S Robinem mají společných fotek jako šafránu. Navíc během sezony udržují partnerský vztah na dálku. „Je trenér a má svoje další projekty, takže skloubit se to dá těžko. Každopádně bojujeme,“ usmála se Ledecká pro extra.cz, jejíž recept na lásku připomíná ten na sbírání medailí na svahu: „Hlavně musí být sranda!“

Bronzem ke snu?!

Ten opravdový a nepříjemný boj teď ale Ledecká zažívá jinde. Stále se totiž obává žhavé kolize jejích disciplín na olympiádě v Itálii. O co jde? Za rok by se česká obojživelnice měla objevit na ZOH 2026. Jenže organizátoři Her jí zveřejněným programem závodu ve sjezdu na lyžích, který nalajnovali na stejný den jako závod na snowboardu, hodili klacky pod nohy.

Mohla na situaci něco změnit famózní sobotní jízda Ledecké na rakouském svahu? „Doufám, že se na to dívali! Závodit na lyžích i snowboardu je můj největší sen,“ bojuje Ledecká za možnost dvojího startu v Cortině.

Obojživelnice Ledecká: Kolik si už na lyžích vyjezdila?

