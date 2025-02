Přemožitelka Ledecké z MS: Musela si nechat řezat kosti!

Vidět na MS v Saalbachu Mirjam Puchnerovou (32) před Ester Ledeckou (29) nejspíš české fandy trochu zabolelo. Jen hrstka z nich ale nejspíš tušila, že úsměvavá Rakušanka má za sebou dost krutou cestu na stupně vítězů.

Ester Ledecká se z mistrovství světa v Saalbachu vracela s bronzem ve sjezdu, a od stříbrné Puchnerové ji dělilo šest setin. Pekelně těsný výsledek nejspíš mohl některé české diváky zamrzet, ale ti, kteří znali Mirjamin bolestivý příběh, nejspíš druhé místo domácí závodnici přáli.

Puchnerová se v roce 2017 ošklivě zranila ve Svatém Mořici. Po pádu utrpěla zlomeninu holenní a lýtkové kosti a ve vzduchu visela hrozba, že je s její kariérou šmitec. Jak připomněl rakouský deník Heute, s léčbou se to začalo dost komplikovat a ještě měsíce po operačním zákroku trpěla Mirjam bolestmi. Nabízelo se řešení, ale už i jen jeho samotný popis zněl dost drsně.

Lékaři totiž Mirjam museli lýtkovou kost přeříznout, tedy znova zlomit, aby ji mohli spojit destičkou a šrouby. Pro mrštnou Rakušanku to sice znamenalo návrat zpátky na začátek léčby, ale jak je vidět, nakonec to za to stálo a na lyžích znova řádí jako drak!