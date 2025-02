Hokejista Erat konečně promluvil pro Blesk, ale dál mlel svou: Noc ve vazbě? Musel jsem sepsat dokumenty!

Poté, co Blesk konfrontoval Eratovu děravou obhajobu pro iSport.cz s americkou verzí incidentu, se sám bývalý kapitán hokejové reprezentace ozval. Ale pořád je jeho vyjádření ve stylu »Já nic, já muzikant, přicházím k vám z české země«. Stále něco nehraje. Přitom podle ofi - ciálních dokumentů lítá v průšvihu!

Čelíte pěti obviněním včetně řízení pod vlivem. Co vy na to?

„Tady jsou jiné zákony. V Česku si akorát zanadáváte, že vám někdo odřel auto. Tady se musí řešit i ťukanec přes policii a pak soudní cestou.“



Podle zpráv z amerických médií, které citují policii a svědky, jste měl dvě nehody na dvou místech. Je to tak?

„Já jsem se vracel domů. Nolensville a Brentwood (místa bouraček – pozn. aut.) jsou od sebe dva kilometry. To není jiné město. Když jsem dojel domů, zavolal jsem policii, to je tady běžná praxe.“

Přitom cadillaku jste dle výpovědi řidičky poškodil přední nárazník a na jiném místě jste prý trefil ještě poštovní schránku, až vám z tesly upadla značka.

„Prosím vás, poštovní schránky v USA jsou takové sloupky u cesty, takže když mi to uklouzlo, tak jsem poškodil zaparkované auto i tu schránku. Majitelka to musela nahlásit do dokumentu kvůli pojišťovně, aby měl škodu kdo zaplatit.“



Ale policisté uvedli, že jste strávil noc ve vazbě a propustili vás až po zaplacení kauce (v přepočtu 730 tisíc českých korun). To nevypadá na běžnou pojistnou událost.

„Musel jsem zůstat na služebně kvůli sepsání dokumentů. Tu kauci, která se vypočítává podle příjmů, vám pak po skončení soudu vrátí.“

Aha. Jenže podle zákonů amerického státu Tennessee můžete skončit až na dva roky a osm měsíců za mřížemi, navíc vám hrozí veřejně prospěšné práce. (úsměv) „To vůbec. To je absolutně za hranou! Nepil jsem alkohol, měl jsem lék na chřipku. Byl jsem nemocný, syn taky. Měli jsme skoro zápal plic.“



Tvrdil jste, že medicína obsahuje alkohol. Ale musel byste vypít 0,7 litru na posezení, abyste měl 0,8 promile. To je minimální hodnota, aby byl člověk tamními úřady považován, že šoféruje pod vlivem.

„Ta hodnota se ukáže až u soudu, policie musela odebrat krev. Jenže řízení pod vlivem tady znamená, že jste pod vlivem účinné látky. A já mám od doktora předpis. Věřím, že se všechno vyřeší. Jenom Amerika teď má jiné starosti než řešit autonehody. Celé je to nafouknuté!“