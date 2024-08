Pyšná Cibulková po dietě: Ukázala figuru v plavkách!

Zvládla to. Dominika Cibulková (35), někdejší skvělá slovenská tenistka, úspěšné podstoupila osmiměsíční dietu, během které se rozhodla zhubnout více než dvacet kilo. Nyní se výsledkem pochlubila svým fanouškům. A nutno říct, že je rozhodně o co stát!

Cibulková se k výrazné proměně své postavy odhodlala na konci loňského října, kdy svým příznivcům na sociální síti vzkázala, že chce pořádně zhubnout. „Je to pro mě velká věc. Jdu s kůží na trh a rozhodla jsem se, že během následujících měsíců se chci vrátit zpět do formy. V dalších osmi měsících chci zhubnout 22 kilo,“ vzkázala tehdy dvojnásobná účastnice olympijských her na instagramu.

Výzvu dotáhla do úspěšného konce a nyní zveřejnila na svém účtu, jak jí to sluší v plavkách! „Vstávat a zářit, ospalci. Jde se na pláž,“ napsala Cibulková k příspěvku z francouzského města Cannes, kam vyrazila na dovolenou. „A nezapomeňte, že tvrdá a chytrá práce se vždy vyplatí,“ dodala.

V dvoudílných plavkách to bývalé světové čtyřce opravdu sekne. Po více než půlroční dřině získala postavu jako z dob své největší tenisové slávy! Za své sexy křivky sklidila od sledujících jen slova chvály. „Domi, jsi jednička a důkazem, že když se chce, všechno se dá se silnou vůlí, sebezapřením a disciplínou,“ rozplývala se nad snímky jedna z fanynek. „Krásné fotky, Domi. A to tělo,“ přidala se další. Jde tak vidět, že dřina se v případě Cibulkové vyplatila.