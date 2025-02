Cibulková o seznámení s manželem: Zeptal se na neuvěřitelnou věc

Láska mezi tenistkou Dominikou Cibulkovou (35) a jejím manželem Michalem Navarou vypadá pohádkově. Bývalá slovenská reprezentantka ale přiznala, že počátky jejich vztahu připomínaly spíše tragikomedii. V show Neskoro večer prozradila, jak vypadalo jejich seznámení, a dodala, že kdyby na ni podobné hlášky zkusil teď, nejspíš by se už neviděli...

„My jsme s Michalem spolu už čtrnáct let. Potkala jsem ho, když mi bylo 21. Pořád si říkáme, že si musíme dát nějakou historku, která bude romantická a budeme o ní vyprávět, že takhle jsme se poznali. »Zastavil jsem výtah a ty jsi vběhla, nebo že jsme byli v knihkupectví a tak«... Ten výtah je asi nejlepší, že jsem přišla do výtahu, nevěděl, kdo jsem, zalíbila jsem se mu a nějak se na mě nalepil,“ smála se Dominika, která svého manžela potkala za trochu méně romantických okolností. Souvisely ale částečně s její tenisovou kariérou.

„Doopravdy to bylo tak, že jsme se seznámili na diskotéce. Měla jsem tehdy 21 a prohrála jsem otřesný zápas na Australian Open. Letěla jsem domů a volala kamarádce, že to musím jít vytančit a smutek ze sebe dostat. Přišla jsem na diskotéku a jeden kamarád přivedl svého kámoše,“ líčila bývalá tenistka, přičemž onen kámoš byl právě její budoucí muž Michal Navara.

„V ten večer jsme se viděli poprvé a zeptal se mě na pověstnou větu, jestli hraju badminton. Byl to jakože vtip. Teď, kdyby se mě na to zeptal, tak si myslím, že už se nikdy neuvidíme. Tehdy mi ale bylo 21 a přišlo mi to fajn. Potom jsme si vyměnili čísla. Neodešli jsme ale domů spolu. Na druhý den mi napsal a začali jsme spolu randit,“ pravila Slovenka, která má se svým manželem dvě děti. Syna Jakuba, který letos oslaví pět let, a téměř dvouletou dcerku Ninu.

Navzdory dvěma porodům má teď Dominika senzační formu, do které se dostala po tvrdé dřině a úpravě jídelníčku. Svou obrovskou změnou zaujala hromadu fanoušků, pro které teď vymyslela »hubnoucí« aplikaci. Tu spolu se svým mužem pojali jako své »třetí dítě«.