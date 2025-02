Finové na lyžařském MS nevěří vlastním očím: Tohle je o život!

Měl to být lyžařský svátek, místo toho je pořadatelská země nařčena ze sabotáže! V norském Trondheimu ve středu odstartovalo MS v klasickém lyžování, ale už před začátkem se objevila drsná obvinění kvůli podmínkám, které v místě jsou. A zatímco někteří je berou s úsměvem, jiní za tím vidí norskou lest, která má domácím účastníkům pomoci k lepšímu výsledku!

„Sakra, tohle je o život,“ zhrozil se před novináři švédský reprezentant Edvin Anger. Ten se na zledovatelé trati v Granåsenu klouzal na v botech. Jeho krajané trénink a testování rovnou vzdali, naskočili do aut a odjeli do střediska Skistua. „Byla by hloupost tam trénovat. Zničili bychom si lyže,“ konstatoval Anger. Švédové situaci brali ještě docela s úsměvem, Finové už tak shovívaví nebyli.

„Myslím, že ze strany Norů je to tak trochu sabotáž. Chtějí získat oproti ostatním výhodu,“ komentoval finský bronzový medailista Ville Nousiainen, který momentálně působí jako expert televize Yle. Zároveň napadá dřívější argument Norů na to, že podmínky v místě nebudou ideální kvůli nedostatku sněhu. „Ale když se podíváte kolem, tak je tu sněhu hromada. Takže tenhle argument nefunguje. Upravili to v noci v určitý čas, aby to ráno bylo zledovatělé jako zrcadlo a nikdo nemohl testovat lyže,“ vrtěl hlavou.

Podle finského servismana Heikkiho Tonteriho přitom stačilo projet trať rolbou. „Z nějakého zvláštního důvodu to nedělají. Všechny národní týmy jsou překvapené, kromě jediného. Jsme tu už pět dní a podmínky jsou velmi náročné. Jen dva dny jsme mohli nějak lépe testovat. Trať je tak zledovatělá, že mi to ani nedávalo smysl," vrtěl hlavou Fin.

Největší norská hvězda Therese Johaugová na to však docela vyzrála. Na trať vyrazila v pozdějších hodinách, kdy se led roztopil a podmínky tak byly podstatně lepší.