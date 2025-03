Manželka trenéra Růžičky se prodává za 350 korun: Vláďa mi placenou erotiku schvaluje!

Marie Růžičková (36) není žádná Panna Maria. Založila si totiž účet na erotické stránce OnlyFans pod přezdívkou Black Angel – v překladu Černý anděl.

„Osobně na tom nevidím nic špatného, už mě to lákalo dlouho,“ prozradila fanouškům z Instagramu, že ji nyní najdou i na oné kontroverzní platformě s lechtivým obsahem. Aby si ale mohli její exkluzivní žhavé snímky prohlédnout, musí si nachystat 350 korun na měsíc.

A co na prodej manželčiny tvorby říká slavný trenér Vladimír Růžička (61), který řadu let vedl i národní mužstvo? „Ví o tom. Schvaloval mi fotky, které tam sdílím,“ pyšnila se pro web životvčesku.cz Marie, která se dřív odhalovala u tyče jako luxusní striptérka.

Pětadvacetiletý věkový rozdíl mezi manželi nehraje roli. Již přes deset let tvoří na první pohled idylický pár. A Marie svěřila přes idnes.cz i recept na idylické soužití: „Já dělám vždy sto procent, aby byl ten chlap spokojený. Přece jen se říká prázdný pytlík, plné břicho. O to se snažím. Muž nemá mít důvod hledat si jinou ženu. Já to tak prostě mám, i kdybych měla chlapovi dát třikrát denně.“

