Stařec a lyže. Stoletý muž je hvězdou na MS, na svahu je šedesátkrát za zimu

Gottfried Bistumer se postavil ke stolečku v obchodu s lyžemi v areálu stadionu v Hinterglemmu a v tmavé rukavici měl pevný stisk ruky, na tváři šibalský úsměv. Během mistrovství světa v alpském lyžování je váženým hostem rakouského svazu. Interview s ním udělala i televize ORF.

Osobně se zná s legendárním Franzem Klammerem, olympijským šampionem ve sjezdu z roku 1976. Bydlí v městečku Radenthein v údolí Gegendtal, kde šedesát let šéfoval místnímu lyžařskému klubu.

„Ale teď už nemají peníze, tak už nepracuju,“ směje se.

Na lyžích je ale pořád. Nejradši na sjezdovce K70 v Bad Kleinkirchheimu, kde je Klammer doma.

„Znám ho velice dobře, jsme kolegové. Občas se tam potkáme, ale teď už ne tak často, protože Franz bydlí ve Vídni, má to trochu z ruky,“ vysvětluje Bistuber.

Jednasedmdesátiletý Klammer řekl, že dokud bude lyžovat Bistuber, bude i on.

Starého muže v Saalbachu-Hinterglemmu provází jeho kamarád Libor Kulig, někdejší manažer házenkářů Karviné.

„Gottfried je prostě skvělý. Když mu bylo sto let, napadlo mě propojit ho se značkou Kästle, která v roce 2024 taky slavila sto let. Znám se s majitelem Tomášem Němcem, tak jsem je dal dohromady. Přemýšleli jsme o jeho narozeninách. Co dáte stoletému chlapovi? Říkal, že má staré lyže, tak dostal nové,“ usmívá se Kulig.

Sto let byste mu neřekli. Kulig ho sice po areálu pro jistotu podpírá, ale Bistuber chodí svěže a ještě líp mu to myslí. Vypadá fit a pravidelné lyžování mu v tom pomáhá.

„Lyžování a kondice to je jedno to samé, bez toho to nejde. Když nemáš kondici, tak nemáš ani žádné kamarády, protože jim nestačíš. Je to takový kruh. Když se v tom kruhu objeví nějaká díra, potom to nefunguje,“ líčí Bistuber.

Mysl si udržuje bryskní i díky pravidelným partiím bleskového šachu, které hraje každé pondělí s o dvacet let mladším kamarádem.

„Prohraje buď kvůli tomu, že uplyne časový limit, dostane mat, nebo se vzdá. Vyhrávám často, protože oproti ostatním jsem hodně rychlý,“ směje se Bistuber.

Jeho další vášní je pěstování a křížení orchidejí. Základem jeho dlouhověkosti je ale jednoznačně aktivní způsob život, v minulosti se věnoval i atletice.

„Sedět je pro mě cizí slovo, sedět musím jen při hraní šachů. Bylo by skvělé, kdybych se při tom mohl hýbat,“ usmívá se.