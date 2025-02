Táta Gigi Buffon synovi Louisi Thomasovi posvětil český nároďák: Dal jsem mu svobodu

Byla to taková exmanželská bezkontaktní souhra na dálku. Mamka Alena Šeredová (46) dopravila v neděli staršího syna na sraz českých mládežníků a taťka Gigi Buffon (47) to posvětil.

Poprask, rozruch, vzrušení! Říkejte tomu, co se děje v kotlině pod Řípem kolem nástupu ratolesti slavných českoitalských rodičů Louise Thomase (17) do tuzemské národní osmnáctky, jak chcete. Takhle se rodil!

„Spolu jsme o tom nemluvili. Předpokládám ale, že se synem pozvánku do nároďáku řešil a byl pro,“ odpověděla stále okouzlující modelka Šeredová na dotaz webu iDnes.cz, zda to s Gigim probírali. Otec, legendární gólman, jenž od rodinky pláchl k rajcovní novinářce Ilarii D’Amicové (51), promluvil až o pár dní později.

Zápach protekce

„Je zvláštní vidět svého syna v jiném dresu než v italském. Mně je to taky divné, ale nechal jsem mu svobodnou volbu. Musí si vybudovat svou vlastní budoucnost bez omezení a tlaku. Vše, co zatím dokázal, si vydřel sám. Uvidíme, co budoucnost přinese,“ začal své povídání o šikovném potomkovi, jenž kope v Serii B za Pisu, pro portály pod Apeninami.

„Myslím si, že v tuto chvíli nabral ten nejlepší směr, protože váha jeho příjmení, pokud by šel do mládežnického týmu Azzurri, by na něj vytvořila velký tlak,“ pokračoval Gianluigi Buffon. „Někdo by mohl říct, že má protekci a očekávání by byla hned velmi vysoká. Místo toho bude mít příležitost vyrůst jako fotbalista ve větším klidu. A až bude dost starý, v případě potřeby mu nic nezabrání v oblékání italského dresu,“ dodal táta Gigi.

Spískali to Nedvěd a Poborský

Senzační angažování mladého Buffona v české reprezentaci musel někdo spískat. Vzali si to na triko velikáni Pavel Nedvěd (52) a Karel Poborský (52). První válel s tatíkem Gigim v Juventusu, druhý ho znal ze své italské štace v Laziu Řím. A bylo to dlouhé lanaření.

„Nedvěd a Poborský, jeden z mých bývalých spoluhráčů a druhý bývalý kolega, kterého samozřejmě velmi dobře znám, byli velmi milí a zároveň diskrétní. Osm měsíců se dvořili Louisi Thomasovi, aniž by ho otravovali,“ ocenil diplomatické schopnosti dua N+K Gianluigi Buffon.