Buffon poprvé za Česko, velký zájem fanoušků. Trochu přehnané, řekl kouč

Hlavní postava přípravného utkání české reprezentace do 18 let byla jasná. Na hrot útoku se postavil s číslem 18 Louis Buffon, syn legendárního brankáře Gianluigiho Buffona a české modelky Aleny Šeredové. „Bylo to pro Louise složité. Asi nepočítal s tím zájmem, který tu kolem něj nastal. Za mě už to bylo trochu přehnané,“ sdělil bezprostředně po utkání trenér osmnáctky Václav Jílek.

V areálu píseckého fotbalového stadionu bylo od rána rušno. Na modelový zápas výběru do 18 let proti rezervě českobudějovického Dynama se přišlo podívat kolem tří stovek diváků. A všechny zajímal především jeden hráč, který byl přitom ještě pár dní velmi neznámý.

Svou premiéru v červeném dresu se lvem na prsou si odbyl 17letý Louis Thomas Buffon a jeho jméno na sebe přilákalo hodně pozornosti. Hned po závěrečném hvizdu se na hřiště vrhlo i několik mladších fanoušků s žádostí o fotku nebo podpis. Všichni mířili za vytáhlým útočníkem italského původu. S novináři ovšem hovořit nechtěl. „Rozumím tomu, že to jméno média a lidi obecně táhne, ale je to jeho vůbec první kontakt s nějakou reprezentací a potřeboval se soustředit spíš sám na sebe. Jsem rád, že jsme ho od toho potom trochu odřízli,“ komentoval humbuk kolem mladého útočníka kouč Jílek.

Přehlédnout ho na hřišti nešlo. Postavu zdědil po 192 centimetrů vysokém otci a mezi náctiletými kluky výrazně vyčníval, co se týče svalové výbavy. Jeho nohy jsou oproti některým spoluhráčům téměř dvojnásobné.

Že umí velkou sílu řádně využít, ukázal už v předzápasové rozcvičce, kdy si navedl míč a zpoza šestnáctky vypálil neuvěřitelnou bombu do břevna. Mezi prvními přihlížejícími diváky to jen uznale zašumělo.

Každý nově příchozí pak začal vždy probírat stejného hráče. „To je ta osmnáctka, že jo?“ Podobná věta zněla na betonových schůdcích u umělé trávy píseckého areálu prakticky každou minutu. V době výkopu už byla celá strana hřiště obsypaná zvědavými diváky.

Nadaný Ital dostal od realizačního týmu prostor v první jedenáctce, která odehrála úvodní poločas, a dal o sobě několikrát vědět. Osamocený se na hrotu útoku pral se stopery soupeře, sklepával míče pro spoluhráče a několikrát se dostal i do zakončení, branku se mu ovšem vstřelit nepodařilo. Nejblíž se dostal v 17. minutě, kdy se hlavou natáhl po lehce přetaženém centru a dokázal ho na poslední chvíli lehce líznout. Míč však přistál pouze několik centimetrů vedle brány soupeře.

O pár minut později se hezky uvolnil za půlící čárou a svižným krokem si to namířil rovnou do vápna soupeře. Prudké střele ale scházela přesnost a balón opět prosvištěl jen vedle. Úvodní pětačtyřicetiminutovku tak výsledkově ovládlo béčko Dynama, které bylo ve finální části hřiště přesnější a v prvním dějství si vypracovalo náskok 3:0.

Požár v obraně nedokázal hasit ani druhý zahraniční debutant v českém týmu. Na pozici levého stopera nastoupil 17letý Skot Timothy Akindileni, který nedávno vyměnil dres skotského Aberdeenu za londýnský Queen’s Park Rangers. „Jsme rádi, že jsme tady ty dva kluky měli, ale na nějaké hodnocení je ještě strašně brzy. Uvidíme, jak to bude celé pokračovat,“ chválil si příspěvek obou exotických jmen trenér Jílek.

S celým čtyřdenním soustředěním výběru do osmnácti let byl pak bývalý kouč Sparty a Olomouce velmi spokojený. „Až na výsledek zápasu hodnotím soustředění v Písku v superlativech. Našli jsme výborné prostředí a měli jsme dostatek podnětů, jak kluky poznat. Teď je potřeba si všechno rozebrat a vyhodnotit směrem k březnovému srazu,“ vyhlíží Jílek další program týmu, který za měsíc čeká turnaj v Portugalsku, kde kromě domácího výběru změří síly také s Anglií a Francií.

Buffon starší: V jiném dresu vypadá divně

Rekordman v počtu startů za italskou reprezentaci a jeho syn obléká dres jiného týmu. Zní to na první pohled podezřele, ale je to tak. A sám slavný Gianluigi Buffon teď poprvé promluvil o nečekané pozvánce pro syna do české reprezentace.

„Samozřejmě jsem o tom s ním mluvil. Bylo to promyšlené rozhodnutí, i když je divné vidět Buffona v jiném než italském dresu, ale nechal jsem rozhodnutí na něm a věřím, že v tuto chvíli je to pro něj nejlepší možná volba,“ podporuje účastník pěti světových šampionátů v dresu Squadry Azzurry rozhodnutí juniora.

Podle slov bývalého brankáře Parmy, Juventusu a PSG může být zkušenost s reprezentačním fotbalem mimo Itálii v mnoha ohledech lepší a jednodušší volbou. „Kdyby se připojil k italským mládežnickým výběrům, mohla by ho váha jeho příjmení dostat pod velký tlak. Lidé by mohli říkat, že se do týmu dostal díky protekci a očekávání by byla okamžitě obrovská. Takhle má šanci vyrůst jako fotbalista s klidnější myslí. A pokud se v budoucnu naskytne příležitost, pořád mu nic nebrání, aby si oblékl italský dres,“ sní i nadále mistr světa z roku 2006 o tom, že uvidí svého syna v modrých barvách hájit svou rodnou zemi.

Rozhodnutí reprezentovat Česko v mládežnických výběrech totiž určitě není definitivní. Hráči s dvojím občanstvím mohou země libovolně měnit, dokud se nepodívají do dospělého fotbalu. Start za reprezentační osmnáctku Česka tak rozhodně neznamená, že by mladý Buffon nemohl za pár let nakouknout i do italského mužstva.

Nyní se Louis Thomas vrátí do italské Pisy, kde se před pár týdny poprvé dostal alespoň na lavičku A týmu. Ten se 11 kol před koncem sezony nachází na druhém místě Serie B, která by mu pro příští ročník zajišťovala postup mezi italskou elitu.