Birmančevič po přestupovém krachu ve Spartě skomírá: Hvězda bez fleku

Časy se mění. I pro šampiona, který byl v minulém ročníku s obrovským náskokem hráčem sezony a zároveň nejlepším záložníkem i cizincem české ligy. Teď Veljko Birmančevič (26) ve Spartě sedí na lavičce. Co se děje?!

Začalo to Besiktasem, který o Srba s čelenkou v lednu jevil zájem. Vzduchem létaly spekulace o milionech eur a trenér Friis poprvé odpovídal na dotaz o šikovném křídelníkovi: Co Birmančevič a přestup? „Dobrá otázka, ale ne na mě,“ usmál se. Veljko se od té doby moc nesměje. Pár dnů marodil, jinak si na lavičce občas porovná čelenku a vypadá sklesle. Když šel hrát proti Budějovicím (2:1), ani se nezúčastnil tradičního plácání se spoluhráči při nástupu a jen tiše vplul do dění.

Bilance minus 4

Ani v těch vzácných chvilkách na place to ale není ono. Letos nastoupil do čtyř soutěžních zápasů (z toho dvakrát v základu), celkem odehrál 210 minut. Za tu dobu Sparta nedala ani gól, zato čtyři dostala, zkrátka hokejovou terminologií má bilanci minus 4.

„Je těžké popsat jeho nynější pozici,“ reagoval Lars Friis na další dotaz týkající se bývalého esa a dodal: „Nikdo nemá garantované místo v sestavě, musí si najít cestu zpět. Když dostane šanci, očekáváme od něj odpovídající výkony.“

Pohárový duel s Duklou (3:0) proseděl celý na lavičce a sledoval, jak se prosadili dva jeho ofenzivní konkurenti Rrahmani s Olatunjim. Dokáže se vrátit, nebo to bude hořký příběh jako třeba Conrad Wallem ve Slavii? Ten těžce nesl malé vytížení, nakonec snahu o návrat vzdal a zmizel v americkém St. Louis, kde zatím také nezáří.