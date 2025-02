Případ Olatunji: debata s Friisem a další vlna. Bude žolíkem, říká expert

Jak v létě nabral rychlost, po necelém půlroku téměř zastavil. Před Victora Olatunjiho se ve Spartě procpala hned pětice jiných útočníků. Proto přes tři týdny vysedával na lavici a o hluchém období debatoval s trenérem Larsem Friisem. A když v úterním osmifinále MOL Cupu proti Dukle (3:0) dostal pětadvacet minut na hřišti, pokusil se přiblížit návratu do sestavy. Ocitl se ve třech šancích, dal dva góly, z toho jeden regulérní. „Ukázal nám, že s ním můžeme počítat,“ řekl dánský kouč.

Jako by dal za krátkou dobu na hřišti zapomenout na minulá mdlá vystoupení. I když Victor Olatunji nastoupil v úterý už proti unavené a lehce oprýskané defenzivě Dukly. Do minuty do ní bouchl gólem, který mu nakonec rozhodčí Vít Zaoral neuznal kvůli faulu Patrika Vydry.

„Přesto makal dál a odměna nakonec přišla,“ přešel trenér Lars Friis okamžitě na Olatunjiho trefu hlavou po rohovém kopu. „Dobře vím, jak jsou čísla pro útočníky důležitá. Pro ostatní hráče v ofenzivě vytváří dobrou konkurenci, zatlačil na ně,“ liboval si dánský kouč.

Olatunji se v posledních týdnech propadl v hierarchii útočníků na nižší pozice. „Jeho situace ve Spartě je stále složitá. Bude spíš žolík, protože Kuchta, typologicky podobný hráč, si místo v sestavě zpátky vybojoval. Pokud neztratí formu, vydrží na hřišti,“ uvedl expert Zdeněk Ščasný.

Olantunjiho skvělý start: čtyři góly v pěti duelech

Stojí však za to si připomenout půl roku starý výrok Tomáše Sivoka, manažera A-týmu Sparty. Loni v květnu, po zisku double, prohlásil pro deník Sport: „Poctivý kluk, trénuje na sto procent. Od léta od něj čekám velké věci.“

Ano, Olatunji do toho na startu této sezony pořádně šlápnul. Začal čtyřmi góly v pěti soutěžních zápasech a vytlačil ze sestavy Jana Kuchtu, v posledních dvou ročnících klíčového útočníka. Na vrchol vykročil zejména v prvním utkání ligové části Ligy mistrů proti Salcburku (3:0). Nigerijec pobláznil letenský stadion vstřelenou brankou i asistencí.

Najednou se mluvilo a psalo o životní formě urostlého útočníka. Ale při zhodnocení dalšího pokračování Olatunjiho sezony je třeba se vrátit ke druhé části Sivokova výroku: „Jede ve vlnách, dá důležité góly a pak má tři zápasy, kdy se vůbec nepotká s míčem.“ Tohle platilo před dvěma lety v Liberci, loni v květnu ve Spartě a stejně tak v současné době.

Prožil v tomto ročníku už nejméně dvě úsporná období. Na podzim se přetahoval o místo v základní sestavě s Albionem Rrahmanim, a i když z tempa úplně nevypadl, od konce září do půlky prosince zapsal čtyři góly v šestnácti zápasech napříč všemi soutěžemi.

Že byl výkonnostně mimo proti těžkým vahám v Lize mistrů, jakými jsou Stuttgart (1:1) nebo Manchester City (0:5), se dá pochopit. Ale Olatunji se stal nevýrazným i v utkáních nejvyšší české soutěže, do kterých později vstupoval převážně jako náhradník.

„Nemá ustálenou formu, charakterizují ho výkonnostní výkony. Doplácí na to, že působí laxně a že tolik nepracuje na hřišti. Když získáte takovou nálepku, už se jí těžko zbavíte,“ podotkl Ščasný. „Měl dostatek šancí, ale úplně nepřesvědčil, že by se měl stát útočnou jedničkou Sparty.“

Po zimní přípravě ve španělské Marbelle, kde skóroval dvakrát ve dvou zápasech, začal v základní sestavě (byť kvůli Rrahmaniho zranění a absenci Jana Kuchty v Evropě) proti Interu (0:1) a za necelých osmdesát minut podal pravděpodobně nejhorší výkon v této sezoně. Deník Sport jeho představení zhodnotil na škále jedna až deset známkou dva.

Po dalším nevýrazném poločase na startu jarní části Chance Ligy proti Slovácku (0:2) se schoval ve stínu za silnou dvojkou Kuchta a Lukáš Haraslín, k šanci se dokonce prodrali Veljko Birmančevič, Ermal Krasniqi a Rrahmani. „Měli jsme spolu krátký pohovor, bavili jsme se o tom, co by měl ve své hře upravit,“ okomentoval Friis minulé týdny, v nichž Olatunjiho nechal vysedávat na lavici.

Změnu vlasatý chlapík naznačil proti Dukle. Přesto Olatunji zůstává ve složité pozici. Dvakrát po sobě na hrotu útoku naskočili vedle sebe Kuchta s Rrahmanim, navíc proti Olomouci se zřejmě vrátí aspoň na střídačku Haraslín, kterého o víkendu proti Českým Budějovicím (2:1) vyřadila ze hry karetní stopka a v úterý lehká chřipka. „Ale měl by být ready,“ zmínil Friis.

Proto je otázka, jak Sparta naloží s Olatunji v dalších zápasech. „Je určitě gólový, nebezpečný ve vápně a silný na balonu,“ vyjmenoval jeho největší přednosti Ščasný. Ale přesto - zlepší se jeho pozice v týmu?

Victor Olatunji V této sezoně:

Zápasy: 35

Odehrané minuty: 1590

Góly: 11

Asistence: 2 V minulé sezoně:

Zápasy: 47

Odehrané minuty: 1533

Góly: 8

Asistence: 3