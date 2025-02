Souček zvažuje koupi Viktorky Žižkov: Kapitán mecenášem?

Nebýt druholigového angažmá v barvách Viktorie Žižkov na jaře 2015, možná by kapitán české reprezentace Tomáš Souček (30) už vůbec nehrál fotbal. I proto zvažuje, že po kariéře klub koupí!

Jeho jméno tenkrát nebylo v kurzu. Hostování slávisty Součka odmítly dva české kluby, až na něj ukázal tehdy ještě neznámý Jindřich Trpišovský (49) z druholigového Žižkova. Povoláním do Viktorky mu zachránil kariéru. Po půlroce se totiž Tomáš do Slavie vrátil a během podzimu se stal členem základní sestavy.

K Žižkovu má proto kladný vztah, což by jednou mohlo vyústit až v koupi klubu. „Kdybych do toho šel, chci to dělat naplno. Určitě to neplánuju, dokud budu hrát profesionálně. V budoucnu tam ta možnost ale je,“ přiznal v podcastu Zajíc ve druhé lize reprezentační kápo, který se s Trpišovským později sešel ve Slavii. Když zrovna nekope do míče v anglickém West Hamu, rád se dívá na zápasy obou českých klubů: Viktorky i Slavie. „Druhou ligu pořád sleduju, občas i bývalé spoluhráče v lize třetí. Ale hlavně Žižkov!“

Vzpomínky na klobásky

K žižkovskému fotbalu neodmyslitelně patří pořádně opečená »cigára«. Říká se, že na Viktorce je dělají snad nejlíp! „Vždycky jsem klobásky cítil ze hřiště už během rozcvičky,“ zavzpomínal Souček a zároveň vymyslel další chuťovku. „Mohli by dělat i vajíčka, když tam fanoušci vlastně snídají,“ narážel na fakt, že domácí zápasy Viktorky začínají tradičně v neděli v 10:15.

Souček? To radši brankář!

Před hostováním ve Viktorce »Suk« marně čekal na šanci ve Slavii. Nizozemský trenér Alex Pastoor (58) mu nevěřil tak moc, že místo něj zvažoval nasadit do středu pole gólmana! „Zranilo se nám šest stoperů a čtyři záložníci. Na lavičce zůstali jen Tomáš s brankářem Čontofalským a trenér poslal rozcvičovat gólmana, že do hry nikoho jinýho nemá,“ propálil v podcastu jeho bývalý spoluhráč Jiří Sodoma (30).

Kulatiny v zápřahu

Souček včera oslavil jubilejní 30. narozeniny. Jak jinak než fotbalem, vždyť jeho West Ham hrál ligový zápas s Leicesterem (skončil po uzávěrce). „Říká se, že až přijde třicítka, všechno začne bolet. Já se cítím dobře, tak snad to bude pořád stejný,“ usmíval se Tomáš.