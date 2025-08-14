Emoce kolem červené. Hororový zákrok, láteřil Haraslín. Jak je na tom Preciado?
PŘÍMO Z JEREVANU | Bylo pár minut do konce, stále ještě vyrovnaný stav. O postupu Sparty bylo prakticky rozhodnuto, protože držela třígólový náskok. V Jerevanu přesto celkem bujely emoce, kupříkladu Adam Ševínský dostal slušnou ránu ve středu pole. „Čekali jsme, že domácí budou hrát tvrdě,“ pronesl po duelu kapitán Letenských Lukáš Haraslín. Vrchol přišel nedaleko od sparťanské lavice.
Na tabuli svítila 87. minuta, když domácí lídr Joao Queiros drsně zajel do Angela Preciada. Výbušný Ekvádorec, který se do hry vrátil po zranění a během druhé půle naskočil na místo pravého křídla, skončil v kotrmelcích.
Úpěl bolestí, ale tentokrát to nebylo přehrané.
Dostal přes kotník, byl to opravdu nevybíravý zákrok. „Hororový,“ použil trefné označení Lukáš Haraslín.
Makedonský rozhodčí Jovan Kačevski ihned trestal, vytáhl žlutou kartu. Hostující reakce byla výmluvná. Asger Sörensen se chytal za hlavu, Brian Priske protestoval u čtvrtého sudího. Už vystřídaný Haraslín viděl za reakci žlutou kartu. „To jsou ty emoce,“ vykládal pak už smířeně. „Rozhodčí mi povídal, ať jsem v klidu, že máme VAR. Tak jsem mu říkal, ať není alibista,“ pokračoval.
Video nakonec (Spartě) pomohlo. Arbitr verdikt změnil a Queiros se pakoval do sprchy. Ani neprotestoval, zákrok to byl nevybíravý. Preciado po utkání kotník ledoval, ale… „Měl by být v pořádku,“ ujistil Priske.