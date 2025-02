SESTŘIH: Slavia - Táborsko 1:0p. Drama zlomil až Chytil v prodloužení

Necelá desítka tisíc lidí, kteří si ve středu večer udělali cestu do Edenu na pohárové klání fotbalistů Slavie s druholigovým Táborskem, rozhodně nečekala, že se domů vrátí až před jedenáctou. A že se kromě zimy budou klepat i kvůli hrozbě ostudného vyřazení už v osmifinále MOL Cupu. Jindřich Trpišovský poslal oproti triumfální neděli v Plzni do akce jedenáct nových tváří. Nevyplatilo se, Slavia soupeře dohnala ke kapitulaci dokonce až v prodloužení výsledkem 1:0.

Co Sparta splnila proti prvoligové Dukle v suchém triku, jen aby ji o den později následovali Bohemians v Boleslavi, třetí pražský klub skoro nezvládl a zažil extrémně nepříjemný přesčas proti 7. týmu Chance Národní Ligy. Táborsko vzalo výjezd do Edenu jako tu nejtěžší možnou prověrku na víkendový start ligy. V tomto ohledu obstáli na výbornou, především díky obdivuhodné práci směrem dozadu.

V sešívaném dresu se totiž objevila na hřišti extrémně ofenzivní sestava, ve které byli k vidění snad jen tři hráči, kteří mívají popisu práce spíše bránit – stopeři Štěpán Chaloupek s Mikulášem Konečným a krajní bek Ondřej Zmrzlý. Do této typologie by se dal normálně zařadit i střeďák David Moses, ale i Nigerijec měl s desítkou na zádech úkol především větrat soupeře výtečným driblinkem. Zbytek sestavy? Útočníci, křídla či ofenzivní záložníci.

Místo tsunami šancí a případných gólů ale přišly rozpaky. Je pravda, že Jindřich Trpišovský a jeho asistenti opravdu nenechali oproti lize kámen na kameni a v nové formaci si na sebe mnozí jedinci zvykali, ale vysoká kvalita hráčů byla proti druholigovému soupeři znát maximálně tak po vápno.

Jako telenovela tisíc a jeden centr

Kolem něj tančil Vasil Kušej, Dominik Pech či Simion Michez, ale ve výsledku poplach bezprostředního nebezpečí bil kolem gólmana Martina Pastornického v první půli zhruba jen dvakrát. Když Giannis-Fivos Botos zamířil v tutovce nad bránu a když se do Lingrova zakončení zblízka položil obránce a vychýlil jej nad břevno.

Utkání s Táborskem byl přitom pro mnohé hráče unikátní šanci se ukázat v soutěžním klání. Jejich role je teď jasně daná, jsou náhradníky. Základní sestava áčka Slavie je momentálně vytesaná v kameni a bude nesmírně těžké se do ní v ligových zápasech prorazit. O tuto výsadu si ve středečním osmifinále nikdo příliš nahlas neřekl.

„Chtěli jsme hráče vidět, nemáme Evropu. S kým počítat, s kým nepočítat. Představovali jsme si ale jiný výkon, třeba že v první půlhodině už padne gól,“ hodnotil v televizním rozhovoru asistent Milan Kerbr.

Rozpaky nezmizely ani po pauze, protože do solidních šancí se začali dostávat i Jihočeši, Tomáše Háka například musel vychytat Jakub Markovič. I Pastornický měl na druhé straně víc a víc práce, ale žádný zázračný zákrok nebyl donucen vytáhnout, možná kromě zásahu proti dalekonosné střele Mojmíra Chytila.

Slávistické snažení působilo jako telenovela tisíc a jeden centr a po plných 90 minutách svítilo v kolonce rohů těžko uvěřitelné skóre 22:0. „Můj styl je centry sbírat, takže jsem se snažil prostě využívat své silné stránky,“ řekl v televizním rozhovoru Pastornický, který dodával svému týmu klid. I díky němu se šlo do prodloužení.

V tu dobu už trenéři vytáhli těžké zbraně, které rozhodně chtěli po náročné neděli v Plzni nechat stranou. Například Igoha Ogbua, Tomáše Chorého či El Hadjiho Malicka Dioufa. A kdyby nedostal předem volno Lukáš Provod, zřejmě by běhal na hřišti také, až tak křečovitě červenobílí proti Táborsku vypadali. Trpišovský při nepovedených finálkách stoicky stál se založenými pažemi, ani nehnul brvou. Jakoby těžko věřil, že se modrou tvrz dobít zkrátka nedaří.

Bez extrémních emocí zůstal, i když se konečně podařilo skórovat. Nejlepší hráč na hřišti Dominik Pech prozvonil tyč a do odkryté brány dorazil Mojmír Chytil. Stadion si oddechl a s ním i celý klub. S nabitou soupiskou za stovky milionů by bylo vyřazení od Táborska hodně bolestivým zážitkem, který by se dal rozhodně označit za blamáž. Jediným trestem za nedostatek předvedené kvality tak zůstaly náročné minuty v nohách klasických opor.