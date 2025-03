Jágr se s Kladnem vyhnul baráži, ale převládal smutek: Poslední zápas kariéry?!

Fanoušci křepčili, že se Rytíři konečně vyhnuli baráži. Jenže ikoně »Kladýnka« Jaromíru Jágrovi (53) po posledním domácím duelu s Vítkovicemi (0:5) do smíchu rozhodně nebylo.

„Nejsem zvyklej slavit po debaklu 0:5. To, že jsme neudělali baráž, by měla být naše povinnost! Jsem zklamanej...“ soukal ze sebe do kamer ČT sport. Strašně ho mrzelo, že Rytíři v přímém souboji ztratili naději na postup do play off. „Chtěl jsem si ho s Kladnem konečně zahrát. Možná bychom si sezonu protáhli jen o týden, ale člověk nikdy neví. Myslel jsem si, že bychom mohli překvapit,“ krčil Jarda rameny.

V úterý uzavře Kladno základní část v Mladé Boleslavi, ale zřejmě už bez Jágra. „Nemyslím si, že tam pojedu. Ani sem už zítra nepřijdu,“ ukázal na domácí zimák. Odehrál tedy poslední mač své úchvatné kariéry?! „Jdu si nechat opravit zuby a uvidím,“ zamrkal.