Proč jsem nejel nájezd?! Trenéři to spletli, dali tam Baggia, vtipkoval Jágr

Jaký byl páteční večer osmašedesátky na Hané?

Po úterní domácí porážce s Budějovicemi (2:3) kladenský boss získal nové parťáky do formace, Matyáš Filip vyměnil v centru Ondřeje Bláhu, Jakuba Strnada nahradil Martin Procházka. Z téhle formace se stal v pátek rovnou elitní ofenzivní trojzubec Rytířů.

Jágr nechyběl rovněž v první přesilovkové formaci, hned v sedmé minutě na křídle vypracoval první gólovou možnost pro Radka Smoleňáka, ten však klíčovou příležitost zahodil a poslal puk nad branku.

Kapitán následně dostal od legendy další pobídku ke skórování, ale zase z toho nic nebylo.

Nicméně souhra megaveterána s (polo)veteránem to byla pěkná. „Tak oba dva jsme hokejoví, že jo…“ smál se po bitvě Smoleňák. „Šancí tam bylo víc, ale pojďme být rádi za to, jak to dopadlo. Těší mě, že nás neproměněné šance nepotrestaly.“

Článek pokračuje pod infografikou.



Hosté však nejprve museli litovat promarněných možností, protože zkraje devatenácté minuty domácí Jakub Orsava otevřel zápis. Kladnu se přesto odkryla další velká šance, když Lukáš Nahodil po průzkumu u videa inkasoval v čase 19:23 čtyřminutový postih, takže Jágrovo speciální komando šlo znovu do akce. Dlouhou přesilovku hráli hosté vágně a bez nápadu, ovšem v důležité chvíli přišel nenápadný, zato klíčový moment.

Jágrův moment.

Puk už směřoval ven z olomouckého pásma, zaúřadoval však zadek kladenského bosse a i díky němu u mantinelu vyšťoural kotouč, hra zůstala v ofenzivním území, kde po přenesení hry Smoleňák zanedlouho narýsoval finální asistenci pro Jaromíra Pytlíka na 1:1.

Srovnávací gól hosty dostal do ráže, která vedla ke dvěma tyčkám Jakuba Strnada a Martina Nemčíka během asi deseti sekund a celkové herní převaze. Ale s ní přišla i sada tří v podstatě zbytečných vyloučení, takže Jágr se na led ve druhé části až tak často nedostal.

Ovšem při třetím oslabení Jaromír Pytlík vystihl rozehrávku, odletěl do sóla a po nedovoleném zákroku následovalo trestné střílení, s nímž si Phil Pietroniro suše poradil.

K téhle pasáži se po utkání s hodně širokým úsměvem vrátil sám Jágr, když se v chodbě cestou ven ze zimáku fotografoval s místními špunty. „Trenéři tam dali Itala, chápete to? Oni si asi mysleli, že hrajeme fotbal a že Phil je Roberto Baggio,“ smál se 53letý nezmar.

Náladu měl výbornou. Aby ne. Kladno na Hané vyhrálo poprvé od listopadu 2019, zastavilo proud osmi výher Kohoutů v řadě. Oficiální rozhovor po důležitém tříbodovém triumfu Jágr odmítl, asi nechtěl zakřiknout pravděpodobně zachráněnou sezonu. Stát se nadále může všechno. „Přijďte v neděli,“ vybídl Jaromír Jágr média.