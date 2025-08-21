Krach německého giganta. Česká kapitánka musela jít: Jeden den vše zalito sluncem a...
Není to zase tak dávno, kdy zkrachoval přední norský celek na mapě ženské házené z Kristiansandu. Tehdy to odnesla koncem i česká hvězda Jana Knedlíková. Během několika měsíců přišel na buben další věhlasný klub, ale tentokrát nečekaně. Úřadující německý mistr z Ludwigsburgu jde do insolvence. Kapitánka české reprezentace Veronika Kafka Malá tak odchází do Norska. „Jeden den bylo vše zalité sluncem a druhý den nás svolali na týmovou poradu, kde nám oznámili, že má klub finanční problémy,“ popisuje zkušená házenkářka.
Od roku 2017 získal Ludwigsburg šest německých titulů, k tomu byl ve finále Ligy mistryň 2024. Jenže ani takové úspěchy nezaručují ve světě ženské házené finanční stabilitu. Na vlastní kůži to teď pocítila Veronika Kafka Malá. Jednatřicetiletá házenkářka z Písku působí v zahraničí už devět let. Přes Oldenburg a Paříž 92 se v roce 2021 dostala do Ludwigsburgu, kde se potvrdilo, jak talentovanou křídelnicí je. Německá kapitola však končí neslavně.
Nikdo nečekal, že se Ludwisburg dostane do takové finanční tísně. O krachu norského Kristiansandu se přece jen hovořilo už dlouhé měsíce dřív. Tohle je ale docela šok. Kafka Malá se v létě vdala, ale krásný životní moment teď střídají problémy. Musela si hledat nového zaměstnavatele. Při její reputaci to nebylo dlouhé hledání, bude se však muset stěhovat mimo Německo.
Už má nové angažmá v Norsku
„Po pár týdnech vyjednávání a hledání si angažmá konečně můžu říct, že budu hráčkou norského Storhamaru, který hraje i Ligu mistryň, za což jsem ráda. Tato soutěž pro mě znamená hodně,“ komentovala přesun sama hráčka, která popsala, jak se vůbec o konci německého giganta dozvěděla. „Vše se stalo náhle a nečekaně. Jeden den bylo vše zalité sluncem a druhý den nás svolali na týmovou poradu, kde nám oznámili, že má klub finanční problémy.“
Zároveň se ale těší na novou norskou výzvu, byť namlouvání se Storhamarem nebyla jednoduchá. „Vyjednávání byla složitá, ale v posledních hodinách se vše událo dost rychle. Hodně mě přesvědčilo jednání trenéra Kennetha Gabrielsena, který se mnou v posledních dnech komunikoval a představil, jakou hrají házenou v Norsku, jak vypadá tým i filozofii klubu. Ta mě přesvědčila, že je tenhle klub pro mě správné místo,“ prozradila Kafka Malá.
Po české, francouzské a německé lize tedy okusí i nejvyšší soutěž v Norsku, kde v minulosti působily další skvělé reprezentantky jako již zmíněná Knedlíková, Markéta Jeřábková či Markéta Šustáčková.