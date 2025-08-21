Obří bitka fanoušků v Argentině: 200 zraněných, létaly kameny. Na hřišti i granát
Bitky fanoušků poznamenaly osmifinálový zápas Jihoamerického poháru mezi argentinským Independiente a Universidad de Chile. Kvůli násilným střetům na tribunách a házení předmětů na hřiště rozhodčí odvetný duel nejprve v úvodu druhého poločasu za stavu 1:1 přerušil a následně ukončil. První utkání vyhrál chilský tým 1:0. Podle pořadatelů a argentinské policie bylo zhruba 100 lidí zatčeno, přes 200 osob utrpělo při výtržnostech zranění.
Nepokoje na stadionu v Buenos Aires vypukly v poločasové přestávce. Podle reportéra AFP začali chilští fanoušci házet kameny, lahve či vytrhané sedačky do sektorů, v nichž na Estadio Libertadores de America byli domácí příznivci. Ti naopak několik hostujících fanoušků zbili a sebrali jim dresy. Mezi předměty hozenými na trávník byl podle médií i omračující granát.
Řídící orgán jihoamerického fotbalu CONMEBOL uvedl, že zápas byl ukončen kvůli „nedostatku bezpečnostních záruk ze strany domácího klubu a místních bezpečnostních orgánů“. Dál se bude případem zabývat disciplinární komise.