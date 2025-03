Zklamání, ale loučení s kariérou ne. Jágr si nechá opravit zuby, pak uvidí

KOMENTÁŘ FILIPA ARDONA | Před startem ročníku pravil, že půjde o jeho poslední sezonu v Kladně. Jaromír Jágr v únoru oslavil 53. narozeniny, ještě předtím ohlásil prodej 80 % vlastnického podílu klubu podnikateli Tomáši Drastilovi. Rytíři se v předposledním kole základní části vyhnuli baráži a legenda? Uvedla, že na poslední kolo do Mladé Boleslavi už nepojede. Mnozí si to vyložili jako definitivní tečku za neuvěřitelnou hráčskou kariérou. Jágr má ale pořád Kladnu na ledě co dát, silná slova o konci sám nedávno mírnil. Bez manažerských povinností může být znát ještě víc.

„Vyhnout se baráži a pokusit se udělat poprvé v mojí kariéře play off s kladenským týmem. Jestli se to povede, nebo ne, od toho bych se potom odrazil.“ Tak reagoval Jaromír Jágr na konci ledna na dotaz, zda bude pokračovat jako hráč.

První odpovědi už fanoušci znají. Rytíři se baráži vyhnuli, sen o play off se číslu 68 rozplynul. Jágr neskrýval po nedělním zápase proti Vítkovicím zklamání. Vyhnutí se baráži označil za povinnost. To, že Rytíři nebudou bojovat mezi dvanáctkou nejlepších, jde ale do velké míry za ním. Na ledě to šlo, v kanceláři už tolik ne. Proto mělo Kladno úzký kádr a několikrát muselo sestavu složitě lepit. Obránce Tomáš Vandas například musel zaskakovat v útoku.

Kladno se přesto v neděli zachránilo, zajistilo si dlouhou dovolenou. Atmosféra na stadionu po poslední siréně měla příchuť loučení. Ale ne s Jágrem. Fanoušci vyvolali Eduardse Tralmakse, který už svůj odchod potvrdil, i