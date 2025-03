Derby pražských »S« jako souboj dabérských es: Sparťan Alzák vs. slávista Shrek!

Jejich hlasy zná veřejnost jako svoje boty! Ale když pějí na fotbalových stadionech chorály, ztratí se v davu. I teď budou fandit z plných plic: Bohdan Tůma (57) a David Prachař (66). Každý svým...

Bitva dabérů Ve 24. rundě první ligy je totiž na programu už 313. derby pražských »S«. Vítěz posledních dvou ročníků ligy Sparta hostí suverénního lídra Slavii (zítra 19:00 na O2 TV Sport). A oba mistři dabingu si nemohou fotbalové představení na Letné nechat ujít. Blesk oba slavné herce před derby pomyslně svedl proti sobě. Tůma, který namluvil specifi ckým hlasem zeleného mimozemšťana ze známého internetového obchodu, je pravověrný sparťan. Zeleného zlobra z animované pohádky v českém znění hrál Prachař, slávista tělem i duší. Sparta – Slavia jako Alzák versus Shrek! „Přeju si, ať je to aspoň plichta. Nebo debaklíček pro hosty,“ usmál se Tůma, jenž často dabuje hollywoodskou hvězdu Jima Carreyho (63). „Remíza by byla dobrá,“ přikývl Prachař, držitel Ceny Františka Filipovského za hlavní roli ve fi lmu Život je krásný. „Ale hlavně – ať je na co koukat!“ shodli se dabéři, které poslouchá celý národ. Co tedy přinese souboj zelených tvorů na zeleném pažitu? Uplatní sparťan Alzák garanci nejlepších cen(trů)? Nebo Shrek nikoho nepustí do své »bažiny «? A co na to bek rudých Jaroslav Zelený (32), který kopal i za sešívané?

Tůma: Soupeře uplatím Spartě fandíte odmalička. Jak to vzniklo? „Jeden dědeček byl slávista, druhý sparťan – a ten mě vzal někdy v sedmi letech na Letnou. Už mi to zůstalo.“ Takže kdybyste šel s druhým prarodičem do Vršovic... „...tak bych možná žil úplně v jiné komunitě. Ale naštěstí jsem na správném břehu.“ (úsměv) Letenští byli poslední dobou ve stínu rivalů, ale za kouče Priskeho po devíti letech slavili titul, který pak obhájili. A navíc loni vyšla poprvé od roku 2005 Liga mistrů. Co vy na to? „Ano, slávisté – přátelé z indiánského pohřebiště – dlouho křepčili. Ale pak to byla paráda! I když já se Champions League ve skrytu duše bál. Ze začátku jsem byl mile překvapen a říkal si: My tam snad uděláme díru do světa! Jenže pak mě ty výsledky posadily na zadek.“ Teď navíc má Slavia 13 bodů k dobru a míří mezi smetánku... „Sešívky by si musely zlámat všechny končetiny, aby neovládly ligu! To by je musela Sparta převálcovat v derby a pak doufat, že jim v nadstavbě dojde fazóna. Jako sparťan věřím, ale na 99 procent je rozhodnuto.“ Hecujete se s kolegy dabéry před derby? „To víte, že jo! V branži je spousta lidí na mojí i na opačné straně barikády. Štengrujeme se často. Jeden kolega Miloš, slávista, vždycky říká: Ať se vám smekne pazour!“ (smích) Co by Alzák vymyslel na slávisty při derby? „Mohl by je uplatit elektronikou. Vytuhli by u nějakých videoher a byli na hřišti unavení.“