NEJ zvěst: Haraslínův návrat. Co ukázal útok Sparty v zápase s Interem?

Začneme od defenzivy, toť přikázání Larse Friise a jeho suity pro začátek jara, kdy se Sparta pokusí zahodit šedé vzpomínky na druhou půlku podzimu. Jde o klasickou formulku, ale… Bez útoku, nebezpečnosti a údernosti to nepůjde. Co ukázal v tomto směru první duel po pauze, mrazivý střet v Lize mistrů s Interem Milán, v němž fotbalisté z Letné doma padli (přiznejme) přijatelným skóre 0:1?

Na place se ukázali čtyři, pátý si užil ovace po zápase. Aplaus si vyslechl i po prohře v utkání, do nějž nemohl podle regulí zasáhnout. V modré bundě dorazil na týmovou děkovačku před kotel, z chumlu spoluhráčů vystoupil a připomněl, že je zpět.

Jana Kuchtu vítala našlapaná Letná jako ztraceného syna, k tomu také jako naději pro lepší zítřky.

Střet se slavnými modročernými, kteří tentokrát nastoupili v nepříliš úhledných žlutých trikotech, demonstroval, že se posila, která nezapadla do dánského Midtjyllandu, bude hodit. I když také on bude muset dokázat, že do Sparty patří. Proto přichází jen na hostování s opcí. „Mohli jsme ho koupit rovnou, ale musí nejdřív ukázat, že je to ten starý Kuchta,“ řekl jasně na kanále Nova Sport sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Jan Kuchta zdraví fanoušky Sparty po utkání Ligy mistrů proti Interu Milán • Foto Michal Beránek / Sport

Sparta nasadila do střetu s Interem nyní už obvyklou formaci se dvěma forvardy. V základu se objevili podle očekávání Victor Olatunji s Veljkem Birmančevičem. Lukáš Haraslín se totiž vrací po zranění, Albion Rrahmani stále kvůli zdravotním neduhům chybí, Ermal Krasniqi nebyl v přípravě dostatečně výrazný a Indrit Tuci je - zdá se - odsunut. Řešením pro něj může být odchod do Slovanu Bratislava, který o něj jeví zájem, což přiznal i jeho trenér Vladimír Weiss.

Friis: Zkoušíme to jinak

Ale zpět ke Spartě a duu „nahoře“. „Také vy novináři jste žádali změnu systému. Zkusili jsme to jinak a pomalu na tom stavíme. Musíme si připomínat, proti komu jsme hráli a že velké kroky nejde udělat za krátký čas. Ale nakonec jsme ukázali, že jsme schopni překonat i tlak Interu,“ vykládal ve středu před půlnocí kouč Lars Friis. „Byl to nejlepší výkon v Lize mistrů od Salcburku,“ připomněl zářijový triumf 3:0.

To je zřejmé. Pozitiva se opravdu našla - a to zejména ve druhé půli. Do plusu šel Birmančevič, presink, na kterém si chce Friis spolu s asistentem Michalem Vávrou, který dostal tuto disciplínu na povel, zakládat, vylétl vzhůru.

A to i podle čísel. Zatímco v první části měl tým metriku PPDA (kolik přihrávek v řadě dovolí soupeři) na čísle 19,6, ve druhé ji srazil na 16,9. Pořád je to nad průměrem v Lize mistrů vyjádřeným numerem 14,23, ale je nutné připomenout kvalitu soka s míčem. „Interisté“ v žádném momentu nezmatkují, neevidují lehké ztráty.

„Myslím, že šedesát až sedmdesát minut jsme viděli, jak bychom měli v útoku pracovat. V takových zápasech je prvořadá defenziva, v té se nám celkem dařilo. Je jasné, že nebudete mít takové držení míče jako v lize, jen je škoda, že jsme nevstřelili ani gól. Stoprocentně však vidím progres, musíme jít stejně krůček po krůčku,“ řekl Friis.

Presink byl opravdu ostřejší, na druhou stranu scházelo B. Birmančevič v jedné šanci nestřílel dostatečně přesně, v další byl příliš v úhlu. Olatunji se k zakončení ani nedostal, byl neviditelný.

Nebezpečnou střelu Veljka Birmančeviče kryl Yann Sommer • Foto Pavel Mazáč / Sport

Přitom při lepším nastavení mohl myslet na možnost. Příklad? Tady jsou dva. V první půli nebyl dostatečně nachystaný na dorážku Birmančevičovy střely, nebyl v postavení směrem k bráně. Podobné to bylo, když ho o pár minut později mohl poslat do úniku Kaan Kairinen. Přihrávka byla přesná, prudká, do otevřeného prostoru, ale Nigerijec byl v pasivní pozici, zapíchlý, zády k bráně. Přitom díky vývoji mohl čekat přesně tento pas a nachystat se na úprk.

„Když musíte hrát tolik do obrany, chybí vám síly do ofenzivní fáze. Energie ubývá. Chtěl bych, aby zakryl víc míčů, pracujeme na tom, abychom zlepšili držení balonu. Občas jsme ho ztráceli snadno,“ komentoval trenér.

Vedle Birmančevičova posunu po změně stran je hlavní a nejnadějnější zprávou pro sparťany návrat Lukáše Haraslína. Byť se za 22 minut nedostal prakticky do hry, měl by být stále hlavní zbraní mančaftu.

„Jsem rád, že se nezranil, v tom mrazu to bylo riziko. Jsem přesvědčen, že bude v lize velice důležitý,“ podotkl expert Sportu Petr Ruman. „Pracuje skvěle, pro tým je jeho comeback velkým benefitem,“ přidal se Friis.

Trio Haraslín, Kuchta, Birmančevič se jednoznačně hlásí o prostor.