Laziu nepřijel kapitán, chybí i nejlepší střelec. Nastoupí legenda?

Italské celky leckdy pohárovou Evropu (když nejde o elitní smetánku v Lize mistrů) neberou vážně. Tohle ale neplatí o zvučném soupeři Plzně. Na západ Čech dorazil odhodlaný, soustředěný a sebevědomý tým. Lazio Řím nehodlá dopustit ve čtvrtek večer žádné překvapení a do odvety osmifinále Evropské ligy v Římě si odvézt výsledek, jakým si připraví pozici pro postup. Italský soupeř má jiný problém, než patřičnou motivaci – těsně před odletem do Česka odpadl zraněný kapitán Mattia Zaccagni, jedna z klíčových postav týmu.

Tiskové středisko bylo ve středu večer v Doosan Areně slušně zaplněné, slova trenéra Marka Baroniho poslouchala zhruba třicítka italských novinářů. Po nedělní výhře na AC Milán (2:1) Lazio řeší zdravotní trable v kádru – těsně před přesunem do Česka klub rozhodl, že s týmem kvůli lehčímu zranění neodcestuje kapitán a ofenzivní záložník Mattia Zaccagni.

„Vyšetření jeho lýtka dopadlo příznivě, raději jsme mu ale dali pro zápas v Plzni volno. Nechtěli jsme jít do risku,“ vysvětlil na tiskové konferenci v Plzni trenér římského favorita Baroni. „Je pravda, že jsme měli pár zdravotních problémů. Ale počítám s hráči, kteří přijeli. Kapitána určíme před zápasem,“ dodal kouč.

Zaccagniho, který se v rozehraném ročníku Serie A pyšní bilancí 8+6, na ofenzivní pozici v systému 4-2-3-1 pravděpodobně nahradí zkušený španělský křídelník Pedro (37). V bohaté kariéře strávil nejvíc času v Barceloně, na podzim 2011, při první účasti Plzně v Lize mistrů, dokonce nastoupil do zápasu ve Španělsku, na Camp Nou byl u výhry 2:0. Z tehdejší základní sestavy Viktorie hraje profesionální fotbal už jen jeden hráč - Václav Pilař v Hradci.

Pedrovi se daří i v závěrečné fázi kariéry – v aktuální sezoně nastřílel ve 20 ligových zápasech šest branek, v probíhající Evropské lize má v osmi zápasech famózní bilanci 4+3. „Pořád je to rychlík,“ shodují se v Plzni, když v rámci přípravy sledovali legendárního španělského hráče.

Lazio rozhodně nepřijelo do Plzně na výlet. V pozici vítěze Ligové fáze udělá všechno pro postup mezi elitní osmičku celků Evropské ligy. „Plzeň jsme viděli. Víme, že na hřišti budeme čelit problémům. Viktoria hraje agresivně, je fyzicky zdatná. Čeká nás hodně běhání zpátky,“ upozornil trenér Baroni.

Vedle Zaccagniho počítá ještě další ztráty. Už tři zápasy kvůli svalovému zranění schází argentinský hroťák Taty Castellanos (26), s devíti brankami aktuálně nejlepší ligový střelec týmu. Schází také albánský obránce Elseid Hysaj (31), italský obránce Alessio Romagnoli (30), nigerijský záložník Fisayo Dele-Bashiru (24), po zranění nejspíš na lavičku usedne obránce z Černé Hory Adam Marušič (32).

„Evropské lize dáváme velkou váhu, bude to těžký zápas. Jsme po utkání s AC Milán, ve kterém jsme vydali hodně sil. Ale tým bude hrát v Plzni na maximum. S vůlí, odvahou,“ slíbil Baroni. „Nesmíme udělat chybu. Proti Viktorii ji udělat prostě nemůžeme. Doma je Plzeň silná, dostala zde do potíží všechny soupeře,“ zmínil italský kouč. Jeho tým přicestoval na západ Čech až ve čtvrtek večer. Dopoledne trénoval v domácích podmínkách v Itálii, až po předzápasové přípravě zamířil na první utkání o postup do čtvrtfinále Evropské ligy.