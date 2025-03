Ředitel Sparty Rosický před derby nešetřil šéfa Slavie: Ostře do Tvrdíka!

Bez respektu

Sparta v tomto ročníku Champions League díru do světa neudělala, zůstala na čtyřech bodech. Když sportovní ředitel letenského klubu dělal rozhovor pro Livesport Daily, moderátor mu připomněl slova slávisty Jaroslava Tvrdíka (56). „Prohlásil, že při postupu do Ligy mistrů většinu získaných prostředků investuje do nákupu posil. Aby Slavia hrála důstojnou roli. Možná se chtěl vymezit, možná to bylo rýpnutí…“ mínil moderátor.

Rosický se usmíval a zareagoval ostře: „Na to odpovím úplně jednoduše, že názory Jaroslava Tvrdíka mě vůbec nezajímají!“ Nebyla v tom ani špetka diplomacie, ani náznak respektu. O to zajímavější bude derby! A o čem ještě Rosický v rozhovoru mluvil?