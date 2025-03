Strašlivá chyba, kritizují Kováře. Pod palbou i Alonso: Proč nehrál Schick?

Patrik Schick střílí gól do sítě Frankfurtu • ČTK / Arne Dedert

Matěj Kovář bojuje o místo prvního gólmana Leverkusenu se zkušeným Lukášem Hradeckým (36). Ve chvíli, kdy se řeší, zda by český reprezentant v létě neměl převzít trvale pozici jedničky, šel do brány v osmifinále Ligy mistrů. V ostrém derby, jednom z největších možných zápasů v německém fotbale, na hřišti Bayernu Mnichov. Zápas mu ale nesedl, lídr bundesligy porazil Leverkusen jasně 3:0.

Rozebírat se ještě dlouho bude Kovářova hrubka před druhou brankou. Na českého gólmana letěl snadný centr od Joshuy Kimmicha, kterých sbírá na tréninku i v zápasech bez problémů desítky. Jenže tentokrát mu, v důležitém zápase před zraky milionů diváků, vypadl míč z rukavic. Jamal Musiala následně snadno zvýšil na 2:0, čtvrt hodiny před koncem stvrdil domácí výhru 3:0 z penalty svým druhým zásahem v zápase Harry Kane.

„Potrvá, než tenhle zápas zpracujeme. Ale pořád není konec, ve fotbale už se staly bláznivější věci, popereme se o to, aby se příští týden ještě něco stalo,“ pověděl po utkání trenér Leverkusenu Xabi Alonso směrem k domácí odvetě. „Hodně věcí šlo dneska proti nám, ale byla to naše chyba. Neměli jsme nad zápasem kontrolu a udělali velké chyby, to je pochopitelně k vzteku,“ dodal s větším naštváním.

Nepovedené momenty ze strany Kováře neunikly ani zahraničním médiím, která na adresu reprezentačního gólmana nešetří kritikou. „Bývalý brankář United udělal strašlivou chybu a daroval gól Musialovi,“ zdůraznil britský The Sun. „Alonsovo rozhodnutí upřednostnit Kováře před Hradeckým bude diskutováno poté, co chyba českého gólmana umožnila Bayernu ve druhém poločase zdvojnásobit náskok,“ napsala BBC.

Kovář si v zápase dovolil i drzou kličku na domácího kanonýra Kanea, která mu nakonec se štěstím vyšla. První branka ani gól z penalty za ním nejdou, druhý snadný zásah mnichovského kolektivu se bude ještě dlouho objevovat v sestřizích.

Rozebírat se bude i taktika španělského kouče. Xabi Alonso nastoupil stejně jako v lize proti Bayernu bez klasického útočníka, spoléhal na pevný blok a rychlé protiútoky. Nejlepší střelec týmu Patrik Schick se dostal na hřiště za rozhodnutého stavu na posledních deset minut, Victor Boniface strávil celý zápas mezi náhradníky. „Alonsův tah ponechat Schicka a Bonifaceho na lavičce a hrát bez klasického útočníka způsobil, že Leverkusen zůstal neškodný i při pár příležitostech, které si vytvořil,“ dostal kouč od britské BBC další výtku.

„Prohrávali jsme 0:1, ale pořád jsme byli v zápase. Druhý gól byla naše chyba, vyloučení byla naše chyba. Musíme i tak věřit, máme dalších devadesát minut na to, abychom dali tři góly, Stát se může všechno,“ burcoval zkušený záložník Leverkusenu Granit Xhaka. „Měli jsme šanci na 1:1, kdyby Jeremie (Frimpong) proměnil, hrál se jiný zápas. Pak zcela zbytečné vyloučení, které by se na téhle úrovni nemělo stát, a dva další góly, které zápas poslaly do postele,“ dodal někdejší hráč Liverpoolu.

V zápase došlo ještě ke kuriózní situaci. Ve chvíli, kdy Bayern slavil šťastnou druhou trefu, řekl si Manuel Neuer (38) o střídání. „Teď o jeho zranění nemám další informace. Nejspíš si poranil lýtko, když slavil branku,“ řekl po zápase trenér Bayernu Vincent Kompany. Do branky překvapivě poslal mladého gólmana německé jednadvacítky Jonase Urbiga (21), který přišel v zimě z druholigového Kolína a připsal si první start za Bayern.