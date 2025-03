Obří změny kolem lyžařky Petry Vlhové: Představila nového muže a novou image!

Petra Vlhová (29) již odpískala tuto sezónu. A zatímco vrcholoví sportovci se pomalu chystají na novou formou testování materiálů, ona začala provádět velké změny v týmu i ve svém životě!

V týmu Petry Vlhové se objevil nový muž! Je jím bývalý švýcarský lyžař Carlo Janka (38). Olympijský vítěz, mistr světa a držitel velkého křišťálového glóbu se nyní věnuje zdravotnímu koučinku. A to slovenská lyžařka potřebuje. Dlouhých 14 měsíců po zranění pravého kolene v Jasné stále nemůže závodit.

Kvalifikovaných 25 závodnic se ještě ukáže v Sun Valley. Zatímco nejlepší se naposledy představí v sobotu při posledním závodu sezóny, ostatní již odpočívají. Pomalu se vrhnou na testování materiálů a tedy zahájení nové sezóny. Jenže Vlhová mezitím jen řeší, co s jejím pravým kolenem. K tomu by ji měl pomoci právě onen Švýcar. Není to ale jediná změna.

Petra se také na svém profilu pochlubila novým účesem. Znamená to vše symbolicky nový začátek v cestě za cílem v podobě startu na zimních olympijských hrách v Cortině příští rok? Otázek okolo slovenské sportovní hvězdy neubývá. Ba naopak. A odpovědi se prozatím nerýsují...