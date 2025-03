Adamczykovi po čtvrt roce rodičovství: Kdo jim radí s miminkem?

Už tři měsíce jsou máma a táta! Manželé Eva (31) a Marek (37) Adamczykovi se na chvilku odtrhli od rodičovských povinností a na rádiu Impuls se rozpovídali o tom, jak se se synem Kryštofem zatím sžívají.

Marek s Evou si své soukromí pečlivě střeží a narození synka oznámili až s dvoutýdenním odstupem. Malý Kryštof se narodil na sklonku minulého roku a od té doby je to jízda! „Vstáváme oba, já opravdu pomáhám se vším. Ničeho se neštítím. Mám to štěstí, že jsem na volné noze a mohu si práci dopředu naplánovat. Takže jsem si to naplánoval tak, abych teď ten čas měl,“ prozradil Marek, který je nyní na turné s Bárou Polákovou .

Známá zpěvačka je rodinnou kamarádkou a dvojnásobnou maminkou, takže jim teď s Evou přibylo téma k probírání. V čem si olympijská vítězka nechala poradit? „Jak dlouhá má být první procházka, kolik minut se přidává na druhé procházce... Řešily jsme naposledy i látkové plýnky,“ vypočítala Eva.

Efka má za sebou již první projížďky na prkně. Se sestrou si užívala v Herlíkovicích. O žádné závodění ale nešlo, bylo to jen popojíždění na svahu. „Je to její vášeň a není důvod, aby si to Eva nedopřála,“ okomentoval aktivitu manželky Marek.

Návrat do závodního kolotoče nebo případný start na olympiádě zatím ale nikdo z nich nepotvrdil.