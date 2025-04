Fotbalistka Lehmannová o lesbických choutkách: Sex s parťačkou? No a co!

Je to moderní dáma, takže má ráda klavír, kérky, golf, kopačák, kluky… A holky! Nejvíc sexy fotbalistka planety Alisha Lehmannová (26) na tom nevidí nic zvláštního. „Je rok 2025. Každý ať si randí, s kým chce. Je kým chce,“ má jasno. A přidala vlastní lesbickou historku.

Blondýnka s nohama dlouhýma až na zem byla »in« už v roce 2018, kdy jejím pelíškem prošla i zkušenější kolegyně ze švýcarské reprezentace útočnice Ramona Bachmannová (34). „Je důležité otevřít svou mysl a místo problému vidět pokrok. Láska je láska. Jak jednoduché,“ pravila s otevřenou náručí.

Spoluhráčku ale Alisha pustila k vodě. Její srdíčko teď tepe v rytmu samby pro brazilského záložníka Douglese Luize (26), který kope stejně jako ona za Juventus Turín. „Ani nevím, kdo koho sbalil. Prostě se to tak stalo,“ prozradila španělské Marce.

Buď statečná

Víc než fotbal jí vydělá Instagram, který zásobuje jako rozená influencerka. V Turíně má smlouvu na cca v přepočtu 4,6 milionu korun za sezonu. Za každý její příspěvek na sociálních síti zbohatne o milion! Jen za březen jich dala na Instagram devatenáct.

Najdou se i ti, co nad ní kvůli tomu ohrnují nos. „Ať si každý myslí, co chce. Je mi to fuk,“ mávla nad tím rukou vyznavačka tetování. Pod kůží na krku má zvěčněné motto, co ji žene dopředu. „Buď statečná.“