Dohra Neymarovy sexuální aféry: Prostitutka se chlubí těhotenstvím!

Nutný kondom, žádné polibky ani veřejné aféry. Taková jsou tři jednoduchá pravidla, které si hvězdný fotbalista Neymar (33) se svou těhotnou partnerkou Brunou Biancardiovou (30) stanovil pro své nevěry, které mu čarokrásná Brazilka dovolila. Jenže i tak se mu to evidentně trochu vymklo z rukou...

Slavný fotbalista sice čeká se svou partnerkou Brunou druhé dítě, ale ani to ho nepřiměje neotvírat svůj poklopec mimo domov. Není to tak dlouho, co se jeho jméno skloňovalo v souvislosti s večírkem v Sao Paulu, na kterém měla být dvacítka placených společnic. A Neymar se nejspíš rozhodl užít si jejich společnost dosyta.

Mladičká prostitutka Nayara Macedoová (21) na sociálních sítích zveřejnila pozitivní těhotenský test a později také záběry z ultrazvuku, přičemž prozradila, že se chystá na testy DNA.

V brazilské televizní show Fofocalizando pak Nayara tvrdila, že má za sebou spolu s Neymarem sex ve třech, za který inkasovala 20 tisíc brazilských reálů, což je zhruba 80 380 korun.