Rekordmanka Špotáková po comebacku: Soupeřky byly šokovány, já tam šla opravdu z voleje
Další z comebacků legendární oštěpařky Barbory Špotákové se o minulém víkendu povedl. Na víkendovém mistrovství republiky v Jablonci ale nechá svůj někdejší trůn volný. „Dokázala jsem si, že když si něco slíbím, tak toho vždycky lituju,“ usmívá se patnáctinásobná domácí šampionka.
Světová rekordmanka se v sobotu znovu ukázala v závodě na šampionátu družstev v Ostravě, výkonem 54,57 metru překvapivě vyhrála a přispěla své Dukle maximálním počtem bodů.
„Vzniklo to někdy v březnu. Řekla jsem ze srandy šéfovi družstva, že klidně na body něco hodím. Zajímalo mě to možná i z trenérského hlediska, vzhledem k tomu, co dělám, jaký to má efekt na výkon,“ vysvětlila Špotáková. „Zajímalo mě, kam to může letět. A pak se hecujeme ve skupině s jedním svěřencem.“
Špotáková ukončila kariéru po sezoně 2022, další rok se ale vrátila kvůli loučení na Zlaté tretře. A v pár závodech nižší úrovně se ukázala i vloni. V atletice má už jiné povinnosti. Je místopředsedkyní svazu a trénuje taky malou skupinu atletů, včetně Matyáše Nováka, který vystupoval v Cirku La Putyka, kde je principálem jeho tatínek.
V Jablonci se bojí jen počasí
O víkendu ale splnila slib a v Ostravě šla na start. A všechny soupeřky porazila, včetně talentované Petry Sičakové, která má osobní rekord přes 62 metrů a před měsícem získala stříbro na ME do 23 let v Bergenu.
„Myslím, že soupeřky byly trošku šokovány. Já jsem tam šla opravdu z voleje. Myslím si, že Petru to motivovalo, ale chybí jí se trošku uvolnit. Jinak tam všechno má,“ řekla Špotáková. „Vítězství jsem fakt nečekala. Trošku mě mrzelo, že mě nepřehodila. Tu to spíš zmrazilo. O to víc to bude chtít ukázat v Jablonci.“
Ve Špotákové rodném městě se atletické mistrovství republiky koná poprvé od roku 2001, kdy ještě atletická dráha ležela kolem fotbalového hřiště na Střelnici. Tentokrát se bude závodit na spodním stadionu, jehož tribuna pro sedící diváky je vyprodaná.
„Jeden z mých směrů jako místopředsedkyně svazu je, aby pro všechny kraje bylo prestižní mistrovství republiky pořádat. Jako dítě si jich v Jablonci pár pamatuju. Jablonec bude určitě připravený, protože je to tradiční pořadatel, je to atletické město, jedna z tradičních kolébek atletiky,“ řekla Špotáková. „Obávám se jen předpovědi počasí. Pamatuju si, jak mi všichni říkali: ‚Jéžišmarja, Jablonec!‘ Počasí tvoří půlku atmosféry. Zároveň je to stadion s nejkrásnějším výhledem na Jizerské hory.“