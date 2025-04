Těhotná atletka Ogrodníková: Trable se zdravím

Bronzová medailistka z Her v Paříži Nikola Ogrodníková (34) už stihla okusit trpkou část těhotenství. Před pár dny ji skolila nemoc a vzhledem ke svému stavu se ji musela zbavit bez léků, které by mohly mít na miminko vliv. Slova, kterými shrnula své pocity jsou všeříkající...

Ještě před pár dny se oštěpařka Nikola Ogrodníková pochlubila videem, na kterém spolu s nevlastním synem Leem připravila malou oslavu narozenin svého partnera Petra Vrány (40). Jenže i to nejspíš podnikala s pořádným sebezapřením. Odchovankyně porubské atletiky přiznala, že posledních pár dní jí bylo zle.

„Po nemoci vstaneš z mrtvých. Super se léčit v těhotenství bez léků,“ napsala Nikola ke své fotce, na které má drobný náznak úsměvu, který je snad symbolem toho, že nejhorší má nastávající maminka za sebou. Útěchou jí může být i to, že taková omezení už nepotrvají moc dlouho. Podle oznámení, které vydala během posledního loňského roku, by se mělo děťátko narodit co nevidět.

„Se srdci plnými lásky a radosti se s vámi dělíme o novinu, že se naše rodina rozroste! Na jaře očekáváme příchod maličkého Vrány. Nemůžeme se dočkat, až se s tebou seznámíme, prcku,“ psala tehdy dvojice u fotky, na které Nikola spolu s Petrem Vránou a jeho synem pózuje u vánočního stromečku s dupačkami, na nichž je nápis: Budeme čtyři.