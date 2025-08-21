Krejčího přestup do Anglie? Píše se o ústní dohodě, ale zdaleka není hotovo
Po pouhém roce od odchodu ze Sparty má řešit už druhé možné angažmá v zahraničí. O Ladislava Krejčího, reprezentačního obránce, se zajímá Wolverhampton, účastník Premier League. Renomovaný novinář Matteo Moretto ve čtvrtek dopoledne informoval, že 26letý fotbalista už jednal s anglickým klubem. „Mezi Krejčím a Wolverhamptonem existuje ústní dohoda,“ napsal na sociální síti X.
Podle informací deníku Sport a webu iSport, které jsou navázané na Spartu, Krejčího bývalý klub, však rozhodně není přestup hotový. Což potvrzují také zdroje z hráčova blízkého okolí.
První spekulace o Krejčího možném stěhování do Anglie se objevily během středečního večera ve španělských médiích. Levonohý obránce ve službách Girony se měl stát pro Wolverhampton hlavním přestupovým cílem pro zpevnění defenzivní řady.
Jak uvedl deník Mundo Deportivo, Girona požaduje za Krejčího částku kolem 30 milionů eur, v přepočtu zhruba 750 milionů eur, což má plynout z hráčovy výstupní klauzule.
Jestli se transfer pohne, ukážou nejbližší dny. Přestupové období v Anglii totiž končí 1. září.
Krejčí se v minulé sezoně, před níž opustil Spartu, prokousal do základní sestavy Girony. Za ni nakonec odehrál 36 zápasů napříč všemi soutěžemi a v nich vstřelil dva góly. Tento ročník rozjel opět jako člen úvodní jedenáctky, v prvním kole španělské ligy proti Vallecanu kousal porážku 1:3.
Kdyby přestoupil do Wolberhamptonu, vyzkoušel by si už druhou top evropskou ligu. Anglický klub skončil v minulé sezoně nejvyšší anglické soutěže na 16. místě mezi slavným Manchesterem United a Tottenhamem. Po prvním kole nové sezony je poslední po vysoké prohře 0:4 s Manchesterem City. Prognózu pro Wolverhampton na celou sezonu Premier League čtěte ZDE>>>
Mimochodem, na Krejčího dalším přestupu by měla vydělat také Sparta. Součástí obchodu, který se uskutečnil teprve minulé léto, byly také bonusy a procenta ze zisku z dalšího přestupu. Jejich výše se však u různých zdrojů liší.