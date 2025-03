Těhotná Ogrodníková o nevlastním synovi: Jak reagoval na její těhotenství?

Role maminky bude pro oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou (34) nová jen z poloviny. Se svým partnerem a hokejistou Petrem Vránou (39) vychovává jeho syna (9) z jeho předchozího vztahu s manželkou Lindsey (†35). A bronzová medailistka z Paříže přiznává, že nejprve měla pocit, jako kdyby Leovi bylo dobře samotnému...

Když vztah mezi Nikolou Ogrodníkovou a Petrem Vránou začal, nešlo jen o ně dva. Oblíbený hokejista po tragické smrti manželky vychovával malého syna, a tak bylo otázkou i to, jak Leo tatínkovu novou přítelkyni příjme. A zdá se, že si fantasticky rozumí. Letos se chlapec, který jde v tátových hokejových stopách, dočká sourozence. Pár totiž koncem roku oznámil, že je Nikola těhotná.

„Teď už je ve věku, kdy se těší. Když byl mladší, měla jsem pocit, že byl spíš rád sám. Hodně o tom mluvíme, na sourozence ho připravujeme. Samozřejmě to pro nás všechny bude něco nového. Děti od sebe budou mít docela velký věkový rozdíl, což ale vnímám jako výhodu. Leo už bude samostatný, pomůže v hodně věcech. Myslím, že se těší a je nadšený,“ shrnula aktuální situaci v rozhovoru pro Lifee.cz Ogrodníková, která zavzpomínala na to, jak vypadaly začátky mezi ní a jejím nevlastním synem.

„Myslím, že přecházet do této role bylo naprosto přirozené pro obě strany, co si pamatuji z prvního setkání a z prvních měsíců, jak jsme spolu vycházeli. Nemyslím si, že by to bylo něco, co by mi dalo vyloženě práci. Ale samozřejmě jsme si na sebe museli zvyknout,“ přiznala Nikola, jejíž vztah s Leem působí velmi kamarádsky. „Já jsem se snažila být co nejvíce přirozená, abych mu ukázala, jaká jsem doopravdy, a snažila jsem se si nastavit zdravé hranice, co si ke mně může a nemůže dovolit. Myslím, že to bylo velmi přirozené,“ hodnotí zpětně blondýnka, která by po mateřské ráda stihla následnou olympiádu v Los Angeles. Momentálně si také pohrává s myšlenkou, že by s miminkem mohla pomáhat chůva.

Úspěšná oštěpařka zároveň přiznává, že důležitým faktorem byl nejspíš také čas. „Přijal mě velmi dobře. Protože my když jsme se seznamovali, tak už byl ve fázi, kdy byl připravený poznat někoho nového. Žádné problémy nebyly. Máme se rádi a máme hezký vztah. Samozřejmě jsou dny, kdy Leo zlobí, jaké každé dítě, je to přirozené. To si nastavujeme mantinely, ale tím, že už se známe pár let, tak si myslím, že moc dobře ví, co si ke mně dovolit může a co ne,“ tuší odchovankyně porubské atletiky.

„I když to občas zkouší, jsme parťáci. Já se ho snažím vyslechnout, podporovat, vychovávat ho, snažím se být také jeho kamarádka, aby se nebál s čímkoliv se mi svěřit,“ pravila Nikola, která už dříve řekla, že nikdy neměla ambice nahrazovat Leovi jeho maminku a raději mu vysvětlila, že ačkoliv je takový člověk je vždy jen jeden, ona tady pro něj vždy bude.

A nejen ona. Kromě ní a milujícího tatínka se na jaře Leo dočká také sourozeneckého parťáka. Jestli to bude ségra, nebo brácha ale prozatím slavný pár tají...