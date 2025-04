Manželka kouče Růžičky Marie: Nečekaný krach!

Zadarmo ani kuře nehrabe! Manželka trenéra Vladimíra Růžičky (61) se rozhodla seknout s jedním ze svých projektů. Zatímco na lechtivé platformě OnlyFans nadále prodává své nahé fotky, s tvorbou podcastů končí. Vůbec jí totiž nevydělávaly...

Maruška Růžičková koncem týdne překvapila své fanoušky, před jejichž očima nabízela na prodej vybavení, které dosud používala k nahrávání podcastů. Celou dobu to přitom vypadalo, že se manželka olympijského šampiona z Nagana při této tvorbě dobře baví, a tak byli někteří pochopitelně zaskočeni.

„Tak jenom v rychlosti, proč už nechci točit podcasty. Za prvé vymýšlet ta témata není úplně nic jednoduchého,“ vysvětlila Marie s poznámkou, že si je dobře vědoma toho, že pokud by se více zaobírala skandály a kauzami slavných lidí, sklízela by se svou tvorbou větší úspěchy. Přesto podle ní měly její pořady hodně diváků a těm také poděkovala.

„Každopádně poslední dobou není čas,“ krčila rameny. Hlavním důvodem je podle Marie především to, že lidé, se kterými původně podcasty tvořila, jsou teď časově zaneprázdněni a samotnou ji produkování obsahu nebaví.

Nakonec Růžičková přiznala i to, že jí tvorba nevydělávala. „V podstatě jsem točila tři, čtyři měsíce a doteď jsem z toho neviděla ani korunu. Nějaké peníze tam jsou, ale není to nic extra, takže co si budem, všichni točí podcasty pro peníze a mě prostě nebaví dělat to zadarmo," netajila se Marie.

„Stálo mě to peníze, stálo mě to hodně soukromí a taky nějaký můj čas,“ vypočítala manželka trenérské legendy, co vše musela obětovat. To výdělky na kontroverzní platformě OnlyFans, kde zveřejňuje snímky v sexy oblečení, které jí schvaluje manžel, jsou pravděpodobně jiná písnička a tolik času a energie to nestojí.