Manželka Vladimíra Růžičky Maruška: Vydělává nahotou!

Před časem objevila kouzlo podcastů a v tom svém sledujícím servíruje věci tak, jak je má na jazyku. Teď plánuje jít Marie Růžičková (37), manželka trenérské legendy a olympijského šampiona z Nagana Vladimíra Růžičky (61), ještě dál! Fanouškům oznámila, že ji nově najdou na kontroverzní platformě.

Tvůrci stránky OnlyFans původně web spouštěli jako místo určené pro umělce, jejichž fanoušci si budou moci za měsíční poplatek prohlížet klipy a videa. Tenhle záměr se ale brzy vymknul kontrole a dnes je stránka známá především jako platforma s pikantním obsahem, kde se vydělává na nahotě. A mezi tvůrce nyní míří i Marie Růžičková.

„Ano, založila jsem si OnlyFans,“ napsala k fotce, kde pózuje ve spodním prádle. „Už mě to lákalo dlouho a žijeme už v jiné době. V Americe to frčí a má to každý druhý člověk, jen u nás se z toho ještě pořád dělá velké haló,“ vrtěla hlavou maminka sedmileté dcerky Lejly. „Nebudu se tady obhajovat. Znám i spoustu známých modelek, které se vystavují nahé, a svět se točí dál. Proč ne. Takže kdo je zvědavý, určitě mrkni,“ vyzývala Růžičková, která si tak k nahrávání svého podcastu BEZ OBALU a »duchaření« přidala další pracovní závazek.

Po její tvorbě na OnlyFans prý byla z řad jejich příznivců poptávka. „Spousta lidí mi ohledně toho psala, a tak jsem si řekla proč ne. Je to věc, která je v Česku hodně kontroverzní, ale já osobně na tom nevidím nic špatného,“ přiznala bývalá kadeřnice z Havířova, která má ráda extravaganci. Dá se proto čekat, že odběratelé se rozhodně mají na co těšit...