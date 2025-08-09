Tampere uchvacuje italská senzace (15). Rychlost má předepsanou. Velký den pro Čechy
Na atletickém mistrovství světa do dvaceti let v Tampere vyhrála stovku teprve patnáctiletá italská senzace Kelly Douallaová Edimová. V sobotu bude velký den české atletiky, finále čeká favorizované překážkáře Michala Radu a Marka Váňu nebo tři nadějné čtvrtkaře.
Rychlost má mladičká šampionka předepsanou. Její kamerunští rodiče jí dali hned několik jmen a první dvě zvoní: Kelly Ann.
„Moje maminka je velkou fanynkou Shelly-Ann Fraserové-Pryceové, takže moje střední jméno je také Ann. I já jsem jí od dětství fandila,“ líčila Douallaová Edimová.
Jamajčanka Fraserová-Pryceová je dvojnásobná olympijská vítězka v běhu na 100 metrů, celkem má z olympiád osm medailí a je desetinásobnou mistryní světa, patří k nejlepším sprinterkám dějin. A zatímco její kariéra se pomalu nachyluje, Douallaová Edmiová má všechno parádně rozjeté.
Narodila se sice kamerunským rodičům, ale v Pavii a závodí tak za Itálii. Letos už překonala evropské rekordy své věkové kategorie na halové šedesátce (7,23) i na stovce (11,21). Ve finále v Tampere za svým nejlepším časem zaostala jen o setinu.
„Mám z tohohle výsledku velkou radost. Ve finiši jsem byla hodně emotivní, protože to byl pro mě velmi důležitý závod. Je to pro mě a moji kariéru velký úspěch,“ pochvalovala si.
V Tampere zazářil taky polský desetibojař Hubert Troscianka, který výkonem 8514 bodů překonal světový rekord do dvaceti let.
Sobota nabízí velké naděje českému týmu. Před finálovým závodem na 400 metrů překážek jsou hlavními favority Michal Rada a Marek Váňa, kteří získali zlato a stříbro na loňském mistrovství Evropy do 18 let v Banské Bystrici.
„Já věřím a silně doufám, že se nám podaří zopakovat to, co v Banské Bystrici,“ řekl Rada.
Finále hladké čtvrtky čeká Tomáše Horáka, Ondřeje Loupala a Lukáše Mareše.