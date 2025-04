Záhadné Spartě prchá druhý flek tabulky a s ním Liga mistrů: Rosovy chmury

Seděl na ochozu a tvářil se jako kakabus. Není divu. Tomáš Rosický (43) nemusí být matematik jako Pythagoras, aby si spočítal bodíky, ani strojař, aby poznal, že v motoru mančaftu něco skřípe.

Chmury sportovního direktora Sparty jsou na místě. Začněme těmi body. Z posledních tří ligových mačů vykutali Letenští pouhý jeden. Zasekli se na čtvrté příčce tabulky. Na druhou, jež znamená kvalifikaci Champions League, mají už tříbodové manko, protože Plzeň v neděli v suchém triku skolila Slovácko.

Dno kastrolu

„Nahrála nám sobotní remíza Baníku se Spartou, vnímali jsme, že se můžeme posunout na druhé místo. V základní části nás čekají poslední dva zápasy, musíme je uhrát za šest bodů. Věřím, že v nadstavbě pak druhé místo dotáhneme,“ hlaholil špílmachr Viktorie Lukáš Kalvach (29). »Rosovi« to musí drásat sluch asi jako čištění dna kastrolu vidličkou.

Navíc, když rudí ztvrdnou na čtvrtém fleku i po 30. rundě, budou v nadstavbě muset do Edenu, do Plzně i do Ostravy. A teď ten kádr. Dějí se v něm věci, nad nimiž by marně mudroval snad i záhadolog. Tady jsou…

100 milionů na ocet Albion Rrahmani (24) přišel na Letnou za 100 milionů korun jako hotový plejer, ostrostřelec, který rozhoduje utkání. Jenže, na jaře byl v ligovém základu jen dvakrát a za dohromady titěrných 253 minut usmolil jeden gól. V sobotu v Ostravě, kde Sparta potřebovala nutně zvítězit, nehrál vůbec! „Máte jen pět střídání, u každého se musíte důkladně rozhodnout. Já tam poslal ty hráče, u kterých jsem si myslel, že by mohli rozhodnout,“ vysvětlil kouč Lars Friis (48). Aha, a k čemu je tedy ve Spartě za ty prachy Rrahmani?