Dojemná řeč Sukova syna na pohřbu: Co mi táta řekl v nemocnici?

Se slzami v očích povstal a postavil se k mikrofonu. Cyril Suk junior v úterý nad rakví ve strašnickém krematoriu dojemně vzpomněl na svého tatínka.

„Trošku jsme losovali, kdo tady bude mluvit. Vám, kdo máte starší sestru, musí být jasné, jak to dopadlo,“ mrkl na sestru Helenu při smuteční řeči nynější marketingový manažer hokejové Mladé Boleslavi.

„Život dal tátovi pár ran! Smrt naší maminky Věry v roce 1982, nebo když byl po revoluci odejit z pozice ředitele Stavební správy železnic, kam se později vrátil, i z funkce šéfa tenisového svazu. Ranilo ho to. Táta byl čestný člověk, co šel příkladem,“ pronesl Suk a poděkoval druhé ženě svého otce: „Marta se o něj starala až do konce. Patří jí za to obrovský dík.“

Na závěr se podělil o historku, jež Cyrila staršího charakterizovala. O dění se svéráz zajímal do poslední chvíle. „Když jsme za ním chodili na Jednotku intenzivní péče na Bulovku, ptal se mě: »Kdy bude fotbalové derby? Co ten Trump? Jak to vypadá na Ukrajině?« Já odpovídal, že moc nevím. On pak otcovsky pokýval hlavou a pronesl: »Vidím, že jsi přišel nepřipraven.«“ Tak si ho budou nejbližší pamatovat!