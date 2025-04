První dáma v kabině hokejistek: Dojemná řeč a rýpanec do mužů!

Vzácná navštěva! Český národní tým žen v kabině po prvním domácím utkání na mistrovství světa navštívila první dáma Eva Pavlová (60). Vřele hokejistkám poděkovala, rýpla si do mužů a výkon jedné z hráček vyzdvihla nad ostatní. Která jí nejvíc učarovala?

Pozitivně naladěná první dáma České republiky Eva Pavlová zamířila do kabiny českých hokejistek. Ty měly za sebou úvodní zápas na domácím šampionátu a dobrou náladu s ní sdílely. Se Švýcarkami si poradily 3:0. „Moc jsem vám držela palce,“ začala svůj proslov Pavlová. Dodala i přání za všechny fanoušky, kteří doufají v úspěch: „Děkuji za vaše úsilí, za energii, kterou jste do toho položily, kterou do toho vkládáte. Za dřinu, tréninky a za tu skvělou atmosféru, kterou jste nám všem daly. Moc vám držím palce.“

Jaký je její názor na ženy v hokeji? „Prostě tam patříte. Chcete to dělat, děláte to ze srdce,“ povzbudila okolo sebe sedící hráčky. „Chlapi říkají: »Ženská hokej nemůže dělat.« Výsledek je, že může dělat! A děláte ho skvěle. Jste dynamické. Mnohdy mi přijdete i rychlejší než mužský,“ rozesmála kabinu.

„Nezranit se, dávat na sebe pozor, ale přitom jako do nich,“ apelovala mateřsky na české hrdinky. Za tuto větu sklidila obrovský potlesk. Už už se otáčela k odchodu, nakonec se ale ještě vrátila, aby vypíchla jeden fantastický výkon. „Ještě poslední věc. Všechny jste skvělé, všechny skvěle jezdíte, ale brankářka jako super!“ ocenila gólmanku Peslarovou i zdviženým palcem.