Vanišová se těší na domácí MS: Trejd do Ottawy byl hrozný šok. Dáme bitku? Tak jo!

Jak je to teď správně? Tereza Vanišová, nebo Tereza Holešinská?

„Tereza Holešinská. Ale rozhodla jsem se, že v hokeji budu používat moje staré jméno Vanišová. Jinak mám všude jinde Holešinskou. Až skončím s kariérou, už žádná Vanišová nebude.“

Nevadí manželovi, že na dresu nemáte jméno Holešinská?

„Já si myslím, že trochu vadí. (směje se) Já jsem ale cítila, že to chci takhle. I kvůli rodičům. Obětovali mému hokeji hrozně moc a chtěla jsem jim to… (přemýšlí) Nechci říct vrátit. Chtěla bych pořád reprezentovat naši rodinu, která pro to obětovala všechno. To bylo moje odůvodnění.“

Jak vypadá manželství hokejisty a hokejistky? Je u vás doma hokej tématem číslo jedna?

„Jak kdy. Určitě se o tom pobavíme, ale ne, že bychom to řešili pořád. Hokej je náš život, oba máme svůj hokej a chceme to řešit. Je fajn, že se dokážeme vžít do situace toho druhého. Většinou už jsme v dané situaci byli, zažili jsme to. Někdy se daří, někdy ne, jsou tam vzestupy a pády. Člověk se do toho dokáže vžít a poradit, povzbudit.“

Takže si rady dáváte?

„Jo, ale že bychom se o tom bavili dennodenně… Záleží. Když je nějaký problém, který chceme ventilovat, bavíme se o tom víc. Ale pořád řešit hokej, to ne. Občas je toho už hodně.“

Měli jste někdy možnost zahrát si spolu nebo proti sobě?

„Na univerzitě jsme měli volné ledy, kam jsme si mohli chodit zabruslit, nebo zatrénovat se skills trenéry. Pamatuju si, že jsme občas spolu chodili na led. Zabruslili jsme si, ale od té doby si nepamatuju, že bychom spolu byli na ledě. Sezona se nám trochu rozchází. Když už se on v létě připravuje, já mám ještě pauzu. Já se pak začnu připravovat, on už trénuje s týmem. Úplně se nám to v běžném tréninku neschází.“

Co je tedy u vás doma téma číslo jedna, když ne hokej?

„Náš největší společný zájem je náš pes. To je naše miminko, o něm se bavíme pořád. To je fakt naše téma číslo jedna. Co dělá, jestli je v pohodě, jestli byl na procházce. A tak.“ (úsměv)

Pes zůstal v Česku?

„Pes zůstal v Česku. Nechtěla jsem ho s sebou tahat. S naším rozvrhem by to bylo strašně komplikované, musela bych shánět lidi, kteří se o něj budou starat. V Česku máme možnost ho dát k mým rodičům. Je to pro něj lepší. Ani si nedokážu představit sem s ním cestovat.“

Sezonu trávíte přes půl světa od manžela a od psa. Zvládáte to všichni v pohodě?