Kanadská trenérka ženské reprezentace: Atmosféra v Česku je fenomenální

Na střídačce české hokejové reprezentace žen stojí od roku 2022. Od té doby získala dvě bronzové medaile, naposledy skončil tým na mistrovství světa čtvrtý. Přesto čeká Kanaďanku Carlu MacLeodovou jedna velká premiéra. Národní tým povede letos poprvé na domácím světovém šampionátu. „Je to snová příležitost. Vím, jaké je to privilegium,“ rozpovídala se dvaačtyřicetiletá trenérka před turnajem evropské hokejové tour v Liberci.

Sama podobný zážitek zažila a ví, co budou její svěřenkyně prožívat. MacLeodová reprezentovala Kanadu jako hráčka na olympijských hrách v roce 2010. Tedy doma ve Vancouveru. „Vím, jak je to vzrušující. Přeju to našim holkám,“ prozradila reprezentační trenérka. S výběrem s osmi hráčkami prestižní PWHL bude na turnaji v Liberci o víkendu hledat chemii před světovým šampionátem. Vrchol sezony je na programu od 9. do 20. dubna v Českých Budějovicích.

Je pro vás turnaj v Liberci zvlášť důležitý? Jde o generálku na mistrovství světa.

„Všechny turnaje jsou pro nás důležité, snažíme se něco budovat celou sezonu. V prosinci nám chyběly hráčky z PWHL, šanci dostaly mladší hráčky v nových rolích. Na tomhle kempu máme víc zkušeností. Budeme se snažit najít tu správnou chemii, která by nám mohla pomoct dobře odstartovat do mistrovství. Je to součást celkového procesu, není to tak, že by jeden víkend byl důležitější než jiný.“

Hráčky z PWHL hrály ještě před pár dny za mořem, teď už jsou zpátky v Česku. Je to pro ně hodně náročné?

„To jsme si samy vybraly. Pro mě jako trenérku z Kanady to není jiné. Všechny jsme profesionálky, k tomu patří cestování a nutnost podávat výkony, když je potřeba. Holky si první dny odpočinou a na konci týdne budou podávat dobré výkony.“

PWHL běží teprve druhou sezonu. Vidíte už progres, který díky soutěži hráčky udělaly?

„Liga je zatím nová a je opravdu hodně soutěživá. Já jsem opravdu pyšná na celý tým. Máme hráčky, které hrají na univerzitách, hráčky, které hrají ve Švédsku a Švýcarsku, další v Česku. Všechny zaslouží uznání. Jejich herní vývoj se děje mimo národní tým. Sem přichází s tím, co se naučily. Máme skupinu opravdu zapálených žen, které tvrdě pracují celý rok a snaží se vybojovat příležitost hrát na domácím mistrovství světa.“

Co očekáváte od fanoušků a atmosféry v Česku? Jak v Liberci, tak v Českých Budějovicích.

„Když jsme tu hrály loni, bylo to fenomenální. Těším se na to, Česko je hokejem poblázněná země. Viděli jsme to všichni loni v květnu, kdy muži vyhráli mistrovství světa. Řekla bych, že lidé snad pořád ještě slaví. To nám dodává hodně chuti a zápalu. Až čeští hokejoví fanoušci přijdou na zápasy, zamilují si to. Uvědomí si, že to není o pohlaví, ale o sportu. Chceme si získat fanoušky teď v Liberci i pak v Českých Budějovicích.“

Chcete zažít stejné oslavy jako muži loni?

„Samozřejmě. Vždycky po tom toužíme. V posledních letech jsme odehrály skvělé zápasy, pořád se chceme posunout na další úroveň. Těšíme se, až uděláme další krok, a není nemožné, že ho uděláme už teď.“

50 tisíc vstupenek, není to úžasné?

Podle posledních informací už je na mistrovství prodáno 50 tisíc vstupenek.

„Není to úžasné? Viděla jsem to v Americe, ale postupně se to děje po celém světě, že lidé daleko víc investují do ženských sportů. Získává si díky tomu víc a víc fanoušků. Počet prodaných vstupenek je neuvěřitelný, snad dál poroste.“

Je mistrovství v Česku speciální i pro vás jako Kanaďanku?

„Samozřejmě, miluju to. Je vzrušující trénovat tým na domácím mistrovství světa. Zažila jsem domácí turnaj jako hráčka, když jsem hrála na olympiádě ve Vancouveru. Vím, jaké je to privilegium, vím, jak je to vzrušující. Přeju to našim holkám. Je snová příležitost, že můžu pracovat s tímhle týmem. Zatím je to úžasné. Dali mi privilegium, že můžu trénovat v angličtině, nemuseli to dělat. Teď mám přední místo, z něhož můžu sledovat jejich růst. Velký potenciál měly dlouho, teď ho jenom rozvíjejí.“

O týmu vzniká od loňského mistrovství dokument. Nebylo by příjemné zakončit ho ziskem medaile?

„Všichni milují dobré příběhy, že? Bez ohledu na výsledek ale věřím, že celá země bude opravdu pyšná na tyhle holky. Jak tvrdě pracují, jaké nepřízni čelily, aby se dostaly na tuhle úroveň. Není to tak, že by jim každý říkal, že by měly jít hrát hokej. Pořád dláždí cestu dalším a překonávají překážky. To je větší, než kdy bude jakýkoliv výsledek. Film je spíš o inspiraci, kterou přinášejí dalším generacím. Díky filmu uvidíte, jak úžasné tyhle ženy jsou.“

Nevadila vám kamera v kabině?

„Ne, myslím, že to bylo skvělé. Všechny jsme si na to musely zvyknout, ale netrvalo to dlouho. Musím za to ocenit filmařky. Byly velmi profesionální, jak k tomu přistoupily. Pro nás to byla skvělá příležitost sdílet náš příběh, ukázat světu, jak silný je tenhle tým a tyhle ženy. Za mě to bylo v pořádku, neměla jsem s tím problém, užila jsem si to. Usmívala jsem se za kamerou, když se točily scény s hráčkami. Pro náš tým je to skvělá příležitost.“

Vraťme se ještě k nominaci na turnaj v Liberci. Je tenhle tým hodně podobný tomu, jaký uvidíme na mistrovství světa?

„Je to proces, budeme koukat na celou sezonu. Jsme hlavně vděční, že teď máme opravdovou hloubku kádru. Cítíme, že je tam velká soutěživost, nebude lehké vybrat tým pro mistrovství. Je to dané tím, že nám to hráčky udělaly opravdu těžké, pracovaly skvěle. Teď uvidíme silnou skupinu veteránek, která pravděpodobně v týmu zůstane. Ale není to jedna ku jedné, určitě k nějakým změnám dojde. Chceme všem dát šanci, aby si vysloužily tam být.“

V týmu je i Kristýna Kaltounková, která v reprezentaci nějakou dobu chyběla. Těší vás její návrat?

„Bylo fajn, že Kalty přijela už na turnaj v prosinci. Pro mě to byla první příležitost, kdy jsem s ní mohla pracovat. Je super, že je zpátky. Těšíme se, jak zapadne do týmu. Její přínos je velký, těším se, že si bude chtít vybojovat místo na mistrovství světa. Uvidíme, jak to půjde. Už v prosinci byla zábava s ní pracovat.“

Novým jménem je obránkyně Adéla Fromová. Co můžete říct k ní?

„Sledovala jsem ji na mistrovství osmnáctiletých, kde byl můj asistent Dušan Andrašovský hlavním trenérem. Hrála tam neuvěřitelně dobře, dařilo se i týmu. Řekla jsem si, že teď je vhodná příležitost, aby udělala krok na další úroveň. Jsem na ni zvědavá, jak jí to půjde v áčku.“