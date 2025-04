Biatlonistka Puskarčíková: Dovolená ve špitále!

Bývalá česká reprezantantka Eva Puskarčíková (34) zaskočila fanoušky vzkazem z nemocničního lůžka. Pobyt ale okomentovala s humorem sobě vlastním a pochlubila se i fotografií z domácnosti, které nyní velí partner Thomas. Nebo roční syn Parid?

„Jela jsem na dva dny na dovolenou,“ připsala Eva k fotce z nemocničního lůžka a přidala rozesmátého smajlíka. V zápětí prozradila, že ji na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie přivedlo trápení se třemi zuby moudrosti, které jí musí lékaři vytrhnout.

Eva si ale zjevně na zákroku dokázala najít i pozitivní stránku a tou je pauza od mateřských povinností. Na péči o ročního syna Parida je totiž často sama, protože její partner Thomas Bormolini (33) se biatlonu dál věnuje jako trenér, a tak hodně cestuje.

Teď mají ale její chlapci doma pánskou jízdu. Eva je má ale pod kontrolou přes videochůvičku a hned se s fanoušky podělila o vtipný moment. Vysvětlila, že syn v poslední době v noci hezky spí, jen kolem páté ráno potřebuje přítomnost rodičů, aby pěkně pokračoval třeba až do sedmi. „No to ne. Já za ním pak v pět spát nepůjdu jako ty. Nebo jo, půjdu ho poňuňat, ale dám ho pak zas do postýlky. Já ho naučím, že vydrží spát sám až do rána,“ kasal se prý sebevědomě taťka Bormolini. Jak to dopadlo, Puskarčíková názorně ukázala obrázkem z chůvičky. V šest ráno si to Thomas s Paridem spokojeně chrupkali na matraci jeden vedle druhého...