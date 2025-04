Michael Schumacher 12 let po tragické nehodě: Dokázal se podepsat!

Je to stručné, ale plné naděje: Iniciály M. S. vyvedené na helmě určené do charitativní aukce. Takto ji prý podepsal sedminásobný mistr světa formule 1 Michael Schumacher (56).

Nebylo by správné psát, že helmu signoval sám, ale i tak je to v té černé díře, jaká zahaluje jeho zdravotní stav po nehodě na lyžích 29. prosince 2013 troška světla.

„Michael podepsal s pomocí manželky pro dobrou věc helmu, která půjde do charitativní dražby,“ uvedl Jackie Stewart (85) pro Daily Mail. Právě tento legendární pilot F1 založil organizaci, která má pomoci v boji se stařeckou demencí a v jejíž prospěch bude helma s jedinečným podpisem vydražena během Velké ceny v Bahrajnu.

Ví se jen málo

O Schumacherovi se z mála náznaků o jeho utajovaném zdravotním stavu obecně předpokládá jen to, že je nějakým způsobem schopen vnímat dění kolem sebe a komunikovat se světem - dost možná jen očima. Podepsaná helma tak vzbudila podezření, že to zkrátka kompletně zařídila jeho žena Corinna (56) To ovšem vá jen ona.