Po vyhroceném konlfiktu v obchodě Růžičková přiznala: Chodím na ostro! Proto jsem se nepobila
Scházelo málo a mohla rozdat pár výchovných! Manželka hokejového kouče Vladimíra Růžičky (62) se o víkendu podělila o dost emotivní zážitek z obchodního centra, kde čelila poznámkám na svou osobu. A od toho, aby Marie Růžičková druhé straně nenabančila ji prý brzdila absence spodního prádla, o kterém učinila překvapivé přiznání!
Marie Růžičková s fanoušky barvitě sdílela svůj zážitek z neděle, kdy se vypravila do lékárny jen tak »po domácku«. Cestou ale narazila na paní, která přítomnost manželky hokejového kouče údajně hlasitě okomentovala, což Marušku nenechalo klidnou. Celá situace vygradovala k nadávkám a havířovská rodačka zvažovala, jestli dotyčné nedat pár facek. K tomu nakonec naštěstí nedošlo a Marie vysvětlila, proč se držela zpátky.
„Vysvětlím vám ještě jednu věc, k tomu včerejšímu tématu, kdy jsem přemýšlela, jestli té paní jednu napálím, nebo ne... Blesklo mi v tu chvíli hlavou: Hele, máš na sobě šaty a nemáš pod tím nic,“ nechala fanoušky ponořit se do svých myšlenek. „Ano, já občas takhle lítám naostro,“ přiznala, že čas od času nechá spodní prádlo doma.
„Tak jsem si představila, kdyby se to tam náhodou semlelo, jak někdo vyfotí mou holou prd** před obchodem a ještě jak tam nakládám nějaké frajerce,“ smála se Růžičková při takové představě. „Takže jsem si to rozmyslela,“ dodala nakonec. Nutno dodat, že celý konflikt způsobil na českém internetu takový ohlas, že do budoucna si asi případní hejtři slovní výpady vůči Marii před vyřčením dvakrát rozmyslí...