Další zájemce o trápící se Pardubice! Po americké společnosti se hlásí i český miliardář

Hlásí se čtyřzubec, kovbojka se Zafeirisem a slabší osa Plzně. Kam se Slončíkem?
Český miliardář Karel Pražák
Trenér David Střihavka z Pardubic
Majitel hokejové Sparty, Karel Pražák
Střelec gólu Pardubic, Belgičan Simon Bammens
Zleva vpředu brankář Jáchym Šerák z Pardubic a Jakub Hodek z Hradce Králové
Vojtěch Sychra z Pardubic (uprostřed) střílí gól, který následně nebyl uznán
11
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Nevyšlo to v Olomouci a vzhledem k pokročilému jednání Michala Strnada v Plzni to asi neklapne ani s Viktorií. Přesto se miliardář Karel Pražák podle informací iSportu stále nevzdává možnosti vlastnit kromě hokejového klubu (HC Sparta Praha) i fotbalový. Jak zaznělo už v pondělním pořadu Liga naruby, intenzivní pozornost obrátil na Pardubice, které se krčí na posledním místě tabulky. Stále však platí, že Východočeši jednají i s americkou společností Blue Crow Sports Group.

Šestapadesátiletý Karel Pražák měl původně zájem o Sigmu Olomouc, kam ho přivábili někteří tehdejší funkcionáři. Dlouho se jednalo, nicméně nakonec hanácká značka spadla do rukou místních podnikatelů. Oficiálně Milanu Šimonovskému, ale stojí za ním velmi výrazně i Pavel Hubáček s Richardem Morávkem.

Na západ Čech poté Pražáka lanařil Adolf Šádek,

