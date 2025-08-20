Další zájemce o trápící se Pardubice! Po americké společnosti se hlásí i český miliardář
Nevyšlo to v Olomouci a vzhledem k pokročilému jednání Michala Strnada v Plzni to asi neklapne ani s Viktorií. Přesto se miliardář Karel Pražák podle informací iSportu stále nevzdává možnosti vlastnit kromě hokejového klubu (HC Sparta Praha) i fotbalový. Jak zaznělo už v pondělním pořadu Liga naruby, intenzivní pozornost obrátil na Pardubice, které se krčí na posledním místě tabulky. Stále však platí, že Východočeši jednají i s americkou společností Blue Crow Sports Group.
Šestapadesátiletý Karel Pražák měl původně zájem o Sigmu Olomouc, kam ho přivábili někteří tehdejší funkcionáři. Dlouho se jednalo, nicméně nakonec hanácká značka spadla do rukou místních podnikatelů. Oficiálně Milanu Šimonovskému, ale stojí za ním velmi výrazně i Pavel Hubáček s Richardem Morávkem.
Na západ Čech poté Pražáka lanařil Adolf Šádek,