Exmanželka Petera Sagana: Velká životní změna!

Už spolu nežijí jako manželé, ale stále spolu dobře vycházejí! Bývalá manželka slovenské cyklistické legendy Petera Sagana Katarína teď promluvila o své nejasné budoucnosti a prozradila taky, co zdědil její sedmiletý syn Marlon po hvězdném tatínkovi.

Katarína zůstala po rozchodu se Saganem se synem v Monaku, do rodné země jezdí ale velmi často. „Marlon chodí do školy, takže má hodně prázdnin. Zhruba každé dva měsíce má týden a půl až dva týdny volno. Takže jsme stále na Slovensku,“ popsala poté, co se po delší době objevila na veřejnosti. Spolu s Marlonem Peterovi fandili v taneční show Let's dance.

Teď se ale pro Katarínu v Monaku hodně věcí změní, rozhodla se totiž k radikálnímu kroku. „Dva roky jsem pracovala v oblasti wellbeingu v Monaku. Též jsem se věnovala zdravému životnímu stylu. S tím jsem nyní skončila a teď uvidíme, co bude dál,“ prozradila.

Celý táta

I kdyby Peter Sagan (35) chtěl, tak Marlona zapřít nedokáže. Malý školák vypadá jakoby otci z oka vypadl! A začínají se projevovat i vlastnosti rodičů. Co zdědil po otci? „Po něm má asi houževnatost, takovou energii. Když se do něčeho pustí, tak jde naplno. Toto si myslím, že má po něm. Po mně spíše emoční věci,“ dodala Katarína. Ačkoliv se rodiče rozvedli, udržují si blízký a hezký vztah.