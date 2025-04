Sparťan Kovář odhalil: Odporný útok těsně před narozením syna

Po »karu« se Spartou, kterou z play off vymetla Kometa, má teď gólman Jakub Kovář (36) důvod uspořádat oslavu plnou radosti. Štěstí z narození synka mu ale kazí nechutné útoky haterů...

Kovářova ruská partnerka Valerija ve středu přivedla na svět syna Michaela, bratříčka o rok starší Amélie.Nezapomenutelná a krásná událost, jistě, Jakub ale po porodu odhalil i ošklivý útok, kterému krátce před ní musel čelit.

„Vzpomínáte, na jaké téma letos Sparta pořádala letošní HOLD? Kyberšikana... Něco pro vás mám. Zajímá mě, jak byste reagovali vy v době, kdy každým dnem čekáte narození dítěte," ptal se brankář Pražanů na instagramu a přidal screen nechutné zprávy od jednoho z »fanoušků«. „Zemři, ty m**ko z***vená, ať zemřeš s celou svojí rodinou, ty m**ko z***vená!" napsal bezmozek, který na instagramu vystupuje pod jménem Dominik Nečas.

„Na chvíli si to sem odložím, ne proto, že se lituju, ne proto, že se chci pomstít, ale třeba tím, že to budu sdílet, změním někomu, kdo tohle dělá, názor," doufá sparťanský brankář. „Sport nás má spojovat, ne rozdělovat! Pochopme to už. Rivalita je krásná věc, ale sportovní, ne vulgární a osobní. Přestaňme si to už plést! Respektujte nás, my budeme Vás, prosím," dodal ještě.