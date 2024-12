Hokejový brankář Kovář šokoval razantním krokem: Sbohem, lásko!

V kolonce »narození« mají navlas stejné datum, 19. červenec 1988, strávili spolu krásné chvíle plné romantiky. Jenže teď je konec! Brankář hokejové Sparty Jakub Kovář (36) odkopl životní lásku.

Kdepak, fanynky fešného gólmana musejí tlumit euforii. Kuba totiž neopouští ruskou partnerku Valeriji Safonovovou, která mu v únoru porodila dcerku Amélii a nyní je opět těhotná. Zbavuje se své zelené lásky, Škody 120.

„Rozhodl jsem se, že nabídnu k prodeji svoji škodovinku. Rozrostla se mi rodina a nemám už prostor ani čas, abych se o ni mohl starat,“ vzkázal zájemcům a ujistil, že vůz je ve skvělém technickém stavu. „Na začátku týdne jsem s ní dal Písek – Praha a zpátky, jela jako dobře promazaná pila,“ pochlubil se.

Cena? „Představoval bych si 120 000 korun, to co jsem do ní narval,“ napsal na sociální sítě. To je jeho zhruba týdenní plat ve Spartě, nepotřebuje na veteránovi zbohatnout.

Nicméně fanoušci jej od jeho kroku zrazují! „Kubo, to je škoda, nedávej to pryč! Taková kráska. Skončí kariéra a budeš rád, že do toho sedneš a pojedeš se odreagovat,“ radí mu. Poslechne?