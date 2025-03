Retro na Spartě. Kovářův zákrok roku, 1:0 jako tehdy ve Vsetíně a sto bodů

Tleskalo se šampionům, kteří přerušili vládu kdysi mocného Vsetína. Ovace sklidil brankář Jakub Kovář, který v 11. minutě vystřihl zákrok sezony. A během zápasu dal klub na vědomí, že kouč Pavel Gross povede Spartu i v příští sezoně. Ještě coby útočník pomohl Spartě k titulu v roce 1990. Do klubu se vrátil jako hlavní trenér před sezonou 2023/24. S Grossem budou pokračovat taky oba asistenti Antonín Stavjaňa a Otakar Vejvoda.

„Pro mě byla Sparta první možností. Organizace a mužstvo má velký potenciál a všichni si společně chceme sáhnout po tom největším úspěchu. Za dva roky se vytvořila v kabině solidní energie. Teď ji jen chceme vzít a jít s ní do závěrečných bojů,“ pravil 56letý kouč, který prodloužil o další rok.

Sparta pod ním v této sezoně herně dominovala. Tři kola před koncem základní části bylo jasné, že Pohár Jaroslava Pouzara bude její. Extraligový triumf týmu z hlavního města uniká od roku 2007. To je však už dávná historie. Pod Grossem chce Sparta potvrdit nadvládu ze základní části i v play off.

„Nejvíc práce bylo na začátku a na konci. Mezitím byla pasáž, kdy jsme hráli hodně u soupeře, měli jen pár brejků. Ale tak to někdy bývá,“ vracel se Jakub Kovář, který ještě za bezbrankového stavu předvedl zákrok sezony. Po průniku Ryšavého se před zcela odkrytou brankou s kotoučem na holi zjevil Radim Šimek. Kovář byl po zákroku mimo pozici, ale jeho střelu bez přípravy po akrobatickém skoku ztopil lapačkou.

„Asi si to budu muset vyzkoušet na tréninku, protože sám nevím, jak jsem to udělal,“ usmíval se. „Byl jsem v těžké pozici, ale po puku jsem celou dobu koukal. Nebylo to máchnutí naprázdno. Byl jsem si celkem jistý, že to chytím. Moc šancí jsem taky neměl. Měl jsem obrovskou radost, když jsem ležel na ledě a slyšel, jak hala tleská,“ popisoval.

Při trestném střílení měl Kovář déjà vu. „Tohle se mi stalo v roce 2013 v Plzni, tam jsme taky s Budějovicemi vedli 1:0. Asi deset vteřin před koncem proti nám pískli trestní střílení, brácha (útočník Jan Kovář) vyrovnal na 1:1. Nevím, proč mi to v tu chvíli blesklo hlavou, ale říkal jsem si, hlavně to nedostat dneska protože ty legendy, že se stihla udělat moje speciální výzbroj. Hezky to zapadlo, myslel jsem na to, že výsledek 1:0 si to zaslouží. I rozhodující finále ve Vsetíně skončilo takhle. Jediný gól dával David Výborný, kterého jsem si nechal na helmu namalovat, a Petr Bříza vychytal nulu, toho tam mám taky. Richard Žemlička zvednul pohár. Takže všichni tři ten výsledek zařídili. Tak trošku symbolicky k tomu, co se tady odehrávalo,“ zavzpomínal Kovář.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:02. Sobotka Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Mikliš, Moravčík, Němeček, Kempný (A), Krejčík, Irving, Seppälä – P. Kousal, Sobotka (C), Řepík – Horák, Špaček, Chlapík (A) – K. Hrabík, D. Vitouch, O. Hrabík – Daníček, Lajunen, Salomäki. Hosté: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Petrovický, Ivan (A), Ahac, Kolmann, Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, Bulíř, Lantoši – Pérez, A. Musil, Kelly Klíma – Ryšavý, F. Jansa, Zachar – Petrovský. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lhotský, Ondráček Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 347 diváků