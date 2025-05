Expert Koller o Spartě: Teď by měla pomoci Slavia, je to v jejím zájmu

Cirka 700 000 obyvatel této země se podle průzkumu hlásí k příchylnosti k fotbalové Spartě. Ti všichni, bez rozdílu věku a pohlaví, teď prožívají obří depresi. Jak z toho ven? Blesk situaci rozebral s legendárním fotbalistou Janem Kollerem.

„Finále jsem sledoval přímo v Olomouci, od první minuty na Spartě bylo vidět, že je v obrovské krizi. Ještě tomu přidali tím prvním inkasovaným gólem, ale mohli si za něj sami. I pak ukázali jenom letargii, málo pohybu, nervali se o to.

Nedivím se, že odvolali trenéra Friise – tohle nikam nevedlo. Nechci ale říkat, že to měli udělat už před finále, i to by byl risk... Přijde trenér Loučka a jediný, co může stihnout, je dodat hráčům sebevědomí.

Nevím, jestli je v silách Sparty udělat čtyři body, aby si zajistili aspoň 4. místo a Konferenční ligu. Ale určitě vím, že Slavia by na postupu Sparty do pohárů měla mít velký zájem a podle toho odehrát svůj zápas v Jablonci. Protože aby měl její největší rival celý podzim možnost soustředit se jen na ligu, by jí v boji o příští titul nepomohlo!“